Kijktip van de dag: Code Oranje

Nog niet eerder lukte het Nederland om de Motocross of Nations te winnen, maar onder het toeziend oog van Koning Willem-Alexander lukte dat in 2019 dus wel. Verantwoordelijk voor dat succes waren Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen, die dat succes bovendien in eigen land op TT Circuit Assen konden vieren. De weg die zij aflegden op weg naar de winst wordt samengevat in de onderstaande video: