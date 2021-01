Strijbos verlengt carrière en sluit in 2021 aan bij Gebben

Afgelopen seizoen begon Strijbos als eenzame Suzuki-coureur in het veld aan een avontuur als privateer. Onder meer door een slepende rugblessure kwam hij maar spaarzaam in actie. Suzuki trok zich enkele jaren geleden al terug als fabrieksteam en heeft nu ook aangegeven voor komend seizoen geen materiaal aan Strijbos te gunnen. Zodoende moest de inmiddels 35-jarige Belg op zoek naar een nieuw zitje en vond dat bij het Nederlandse Gebben team. Met Strijbos haalt Gebben een enorme bak ervaring en kennis aan boord. Naar verluidt zal hij belangrijk werk als testrijder verrichten om de motor door te ontwikkelen. Daarnaast zal Strijbos ook bij WK-wedstrijden aan de start verschijnen.

“Ik ben blij dat Gebben er alles aan heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen”, stelt Strijbos verheugd in de persverklaring van het team. “Van beide kanten was de wens er en we hebben er hard voor gewerkt om dit zo goed mogelijk in te vullen. Ik ben blij dat ik nog een jaartje door kan rijden!”

Strijbos, die voor zijn privateer uitstapje ook al op een Yamaha reed, is blij terug te zijn op de blauwe motor. “Ik kijk ernaar uit om weer op de Yamaha te stappen. Dat is standaard al een geweldige motor. Kijkend naar vorig seizoen ben ik ervan overtuigd dat de motoren van Gebben van Venrooy uitstekend zijn en ik kan niet wachten om mijn been over de motor te gooien en te zien hoe het gaat.”

Kevin Strijbos en Klaas Hattem, Gebben van Venrooy Yamaha Racing Foto: Gebben van Venrooy Yamaha Racing

'Strijbos brengt team naar hoger plan'

Ook teambaas Klaas Hattem reageert positief. “We zijn heel blij om zo’n ervaren rijder in ons team te hebben om onze talenten te ondersteunen en te helpen bij hun ontwikkeling. Hij brengt meer balans in het team en het is belangrijk voor onze piloten een ‘benchmark’ te hebben tijdens de trainingen. Kevin kan zeker een bijdrage leveren om dit team naar een hoger niveau tillen.”

The Kid, zoals de bijnaam van de crosser luidt, vierde zijn hoogtijdagen in 2006 en 2007 toen hij achter landgenoten Stefan Everts en Steve Ramon tweede werd in de strijd om de wereldtitel. In 2004 triomfeerde Strijbos ook nog met zijn land in de Motocross of Nations. In 2019, in Assen, werd hij samen met Jago Geerts en Jeremy Van Horebeek tweede in de landenwedstrijd.