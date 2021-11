Febvre deed zaterdag mee aan de Supercross van Parijs, traditiegetrouw een van de grote indoor motorcrossevenementen van Europa. In de tweede hoofdrace van de avond nam de coureur een sprong en verloor daarbij de grip op zijn machine. Die vloog vrolijk verder terwijl Febvre alleen op de grond afstevende. Hij kwam op zijn benen terecht en brak daarbij zijn kuit- en scheenbeen. Aanvankelijk werd ook nog gevreesd voor een dijbeenbreuk, maar dat werd bij onderzoeken uitgesloten. Het is echter een zeer ongelukkig einde van Febvre's seizoen aangezien de voorbereiding op de nieuwe MXGP-jaargang reeds begonnen was. Febvre moet onder het mes en voor dergelijke blessures staat vaak een hersteltijd van meer dan zes weken.

De Kawasaki-rijder werkte een ijzersterk seizoen af in de MXGP en was tot de laatste race van het seizoen de voornaamste tegenstrever van Jeffrey Herlings. Febvre eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in het kampioenschap en zijn deelname in de Supercross van Parijs was een toetje op een mooi seizoen. De Franse supercrosser Marvin Musquin won de galavoorstelling in Parijs, MXGP-legende Tony Cairoli eindigde op de derde plaats.

In de komende dagen wordt naar verwachting ook het nieuwe MXGP-fabrieksteam van Kawasaki gepresenteerd. Febvre is de kopman, het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot zal worden.

Het nieuwe MXGP-seizoen begint in februari in het Engelse Matterley-Basin.