Italiaans kampioenschap vormt aftrap cross-seizoen 2021

Op 21 februari staat de eerste van drie Italiaanse rondes op het programma. Eerst wordt er in Riola Sardo gereden, waarna er ook races in Alghero (28 februari) en Mantova (7 maart) volgen. Mantova was in 2020 ook het decor van drie MXGP-rondes.

Een concreet deelnemersveld is er nog niet voor de wedstrijden in Italië, maar in het recente verleden waren de mannen van het Di Carli KTM-team (Tony Cairoli en Jorge Prado) regelmatig van de partij, evenals het HRC-team van wereldkampioen Tim Gajser en Mitch Evans. Nederlanders zien we meestal niet meedoen aan alle drie de wedstrijden, maar willen soms nog wel eens een uitzondering maken voor de laatste.

Het Italiaanse drieluik wordt gevolgd door de Hawkstone International op 14 maart, een wedstrijd die traditioneel bijna altijd deel uitmaakt van de voorbereiding van de Nederlanders. Een week later is het startschot al van de Dutch Masters of Motocross dat zich ook meldt in het voorseizoen. Rijders kunnen in het weekend van 21 maart kiezen tussen Harfsen en de het Franse Lacapelle Marival, een andere traditionele voorseizoenswedstrijd.

Ook de week erop, op 28 maart, zijn er twee opties: het Britse kampioenschap dat een wedstrijd heeft op een nader te bepalen locatie. De kans is echter groot dat veel WK-toppers afreizen naar Oss, waar de tweede Dutch Masters-wedstrijd is. Aangezien de Brabantse baan twee maanden later ook op de WK-kalender staat is het een uitgelezen kans voor veel rijders om de route te verkennen. Zo heeft Motorsport.com vernomen dat ook het Honda-fabrieksteam, dat normaliter nooit de Dutch Masters aandoet, een bezoek overweegt.

Voor wie niet vroeg genoeg kan beginnen én ook langer dan 40 minuten op een crossmotor kan zitten, is er ook nog de Franse strandrace La Touquet op 24 januari. Maar gezien het lange seizoen lijkt de kans niet heel groot dat veel crosstoppers zich laten verleiden om ook daar aan de start te staan.

Met Nathan Watson is er wel een MXGP-rijder die ook strandraces aan zal doen, zijn Nederlandse teamgenoot Lars van Berkel komt ongetwijfeld ook in actie in de Franse strandrace, maar zal dan weer niet veel MXGP’s rijden komend jaar.

Kalender MXGP voorseizoen 2021