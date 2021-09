Kalender MXGP weer aangepast: Portugal en overzeese races vervallen

Ook in 2021 is het coronavirus en alle geldende reisbeperkingen nog van invloed op het WK motorcross. Daardoor zijn de MXGP-races in Argentinië en Indonesië (2 MXGP's) komen te vervallen. Ook de Portugese ronde gaat niet door. De organisatie zet zich ervoor in om de race volgend jaar weer op de kalender te krijgen.

Ondanks de geschrapte races levert men geen wedstrijden in. In plaats van één GP worden nu drie GP's verreden op Pietramurata. De GP van Trentino (23-24 oktober) en de GP van Pietramurata (26-27 oktober) zijn toegevoegd aan de kalender naast de originele wedstrijd, de GP van Garda (30-31 oktober). Ook worden er nog twee reguliere wedstrijden gereden in Mantova, waar later deze maand de Motocross of Nations verreden wordt. Het gaat dan om de GP van Lombardije (6-7 november) en de GP of Città di Mantova (9-10 november).

De laatste zes racedagen van het seizoen vinden daardoor plaats in Italië. Mocht het allemaal doorgaan, telt het kampioenschap dit jaar achttien wedstrijden.