Crosser Prado test positief op COVID, won GP na besmetting

“Zoals gebruikelijk testte ik afgelopen woensdag voor de wedstrijd”, leest de verklaring van Prado op zijn eigen Instagram-pagina. “Vandaag [zaterdag] heb ik resultaat ontvangen dat ik positief ben getest. Ik voel me hierdoor erg gefrustreerd omdat ik morgen niet kan racen en omdat ik alle voorzorgsmaatregelen heb genomen die ik als professional moest nemen. Ik ben alleen naar trainingen geweest, naar de baan om te racen en daarna terug naar huis gegaan en mezelf binnen een bubbel gehouden, zoals van me wordt gevraagd.”

Na afloop van de tweede manche liet Prado al weten zich niet helemaal fit te voelen. Na afloop verscheen de Spanjaard bovendien in de persconferentie, alwaar hij ook al geen opperbeste indruk maakte. Naar nu blijkt was de 19-jarige crosser al besmet met het coronavirus op het moment dat hij de wedstrijd won.

Prado wint in Lommel: MXGP Limburg: Prado wint GP, P5 voor Bogers

Kortom, Prado heeft een dag lang besmet rondgelopen in de paddock en heeft daar andere mensen kunnen besmetten. Wellicht zelfs langer: de Spanjaard maakte zijn positieve uitslag pas drie dagen na de test bekend.

De vraag is dus of de KTM-rijder wel had mogen starten. De protocollen schrijven immers voor dat iedereen na een test 24 uur lang in zelf isolatie moet. Dat geldt in ieder geval voor de pers en alle aanwezige teamleden. Bovendien was hij niet honderd procent fit en had hij misschien uit voorzorg niet moeten starten.

Een andere belangrijke vraag: hoe heeft Prado besmet kunnen raken? Als het goed is, is hij een week of minder voor zijn laatste test al een keer negatief getest. Ervan uitgaande dat hij zich aan alle regels gehouden heeft, heeft hij de besmetting dus tijdens de GP opgelopen.

Hoe dan ook is de positieve test van Prado, en het feit dat hij positief rond heeft kunnen rijden en de pers ter woord heeft kunnen staan, een zorgwekkend signaal dat het systeem rondom de MXGP niet helemaal waterdicht kan zijn. Het zorgt op zijn minst voor gefronste wenkbrauwen.