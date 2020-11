Prado mist rest van het seizoen door longontsteking

Hoewel de 19-jarige Spanjaard wel op de officiële startlijst verscheen voor de MXGP van Trentino, werd al vroeg duidelijk dat Prado niet meer zou kunnen starten. Diverse bronnen wisten Motorsport.com te melden dat Prado de rest van het seizoen niet meer in actie zou komen.

Prado heeft die berichten nu zo goed als officieel bekrachtigd. De 19-jarige laat op zijn eigen Twitter-account weten een longontsteking te hebben. "Het is vreselijk om me niet volledig op mijn best te kunnen laten zien op de baan", stelt Prado in zijn eigen statement. "Door COVID-19 heb ik een longontsteking opgelopen en dat weerhoudt me ervan om te kunnen racen. Het belangrijkste is nu om te herstellen."

Desgevraagd door Motorsport.com bevestigde het management van de KTM-protegé dat hij niet meer in actie zal komen. Zodoende kan Prado de laatste drie GP's ook op zijn buik schrijven. Daarmee komt dus een einde aan het debuutseizoen op de grote motor voor de 19-jarige Spanjaard.

Prado was voor zijn positieve coronatest hard onderweg naar de tweede plaats in het kampioenschap. Na een matig begin, mede veroorzaakt door blessures, vocht hij zich kranig terug en ontpopte hij zich tot de snelste crosser van het veld. Even leek hij zelfs Tim Gajser nog te kunnen bedreigen voor de titel, totdat hij dus positief testte. Daarna was het afgelopen met de kampioenschapskansen.

Prado is de tweede rijder van wie naar buiten komt dat hij positief testte op het virus, nadat Brian Bogers in Faenza een valse positieve test had en daardoor een race miste. Daarmee is Prado dus de enige prominente crosser in het MXGP-kampioenschap die meerdere volledige GP's moest missen. Ook is hij de enige crosser die mét coronabesmetting een wedstrijd won, daar hij voor de MXGP van Limburg, die hij won, een positieve test afnam.