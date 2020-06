Prado breekt sleutelbeen tijdens training

Prado zat alweer twee weken op de motor toen hij deze week tijdens een training in Balen ten val kwam. In slechts zijn derde ronde van de sessie op Honda Park ging het mis. De coureur verloor controle over zijn machine en kwam ongelukkig op zijn schouder terecht. In het ziekenhuis werd een ‘schone’ breuk in het sleutelbeen geconstateerd, artsen hebben Prado direct behandeld. De voormalig MX2-wereldkampioen zal thuis in Lommel herstellen van de blessure.

Het is niet de eerste blessure van Prado dit seizoen. In december, toen hij aan de voorbereiding op de eerste wedstrijden van het seizoen begon, kwam de kleine Spanjaard ook al ten val. Destijds brak hij zijn dijbeen. De coureur was tijdig fit voor de eerste wedstrijden van het seizoen in Matterley-Basin en Valkenswaard, maar hij kon daar logischerwijs geen potten breken. Tijdens de verplichte pauze door het coronavirus werkte Prado vooral fysieke trainingen af om toch te herstellen van zijn blessure.

Normaal gesproken zal Prado tijdig hersteld zijn voor de herstart van het seizoen, maar het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap motorcross daadwerkelijk weer begint op de geplande datum. Voorlopig staat de ronde in het Russische Orlyonok op 2 augustus als eerstvolgende wedstrijd op de kalender.