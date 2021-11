Seewer wint verrassend GP van Garda: “Deze telt écht”

“Ik heb vorig jaar ook in de MXGP gewonnen, maar dat was meer een cadeau”, vertelde Seewer, duidend op de Grand Prix van Lombardije van vorig jaar. “Deze heb ik helemaal zelf gewonnen. Ik heb gewonnen, ik reed vooraan mee en heb het daarom helemaal verdiend. Niemand kon mij verslaan.” Seewer schreef zondag de eerste manche van de Grand Prix van Garda op zijn naam en had in de tweede manche vervolgens genoeg aan de tweede plaats om de dagzege veilig te stellen. Het was een mooie opsteker voor de Zwitser, die tot nog toe een seizoen met pieken en dalen beleefde. “Een paar weken geleden ging het slecht met me, ik had fysiek en mentaal problemen. Ik was aan het worstelen, maar ik voel me de afgelopen weken weer beter en ik ben blij dat ik hier nu weer sta. Ik had de afgelopen twee raceweekenden steeds pech, ik stond een paar keer net naast het podium. Het was het wachten waard, kan ik nu zeggen.”

Terwijl Seewer vecht voor dagsuccessen, gaat om hem heen de strijd om de wereldtitel onverminderd voort. Jeffrey Herlings, Tim Gajser en Romain Febvre staan nek-aan-nek in wat inmiddels een zinderende titelstrijd genoemd kan worden. “Ik realiseer me hoe intens het is, maar het geeft me geen extra druk”, vervolgde Seewer, die bij Yamaha teamgenoot van Glenn Coldenhoff is. “Deze drie mannen moeten alles geven, de vorige Grand Prix pikten zij wat punten van mij en nu was het andersom. Ik race voor mezelf, ik ben clean in het racen en wil me niet bemoeien met de strijd. Ik heb geen trek in drama of iets dergelijks. Bij de start is het altijd krap en dan raak je elkaar soms, maar uiteindelijk wil ik ook gewoon winnen. Het is zeker intens, de eerste ronden van de manche is het altijd spannend.”

Coldenhoff belooft agressiever te zijn

Coldenhoff begon vorige week ijzersterk aan de eerste van drie GP’s in Pietramurata, maar kwam zondag niet verder dan de zevende plaats. Ondanks een goede start was de crosser het goede gevoel kwijt. “Het begon goed met de zesde tijd in de kwalificatie en de start in de eerste moto was ook heel aardig, ik zat direct op het achterwiel van mijn teamgenoot Jeremy”, vertelde Coldenhoff. “Daarna kwam ik klem te zitten achter [Jorge] Prado en toen was ik mijn ritme kwijt. Ik viel terug en voelde me niet comfortabel. De tweede moto ging beter, maar weer zat ik klem achter Prado. Ik weet dat ik agressiever moet zijn bij het inhalen, maar om zover te komen moet je ook steeds op het juiste moment op de juiste plek zitten. Het is een teleurstellend resultaat, maar ik blijf vechten.”

Lang heeft Coldenhoff niet om zich te herpakken. Aankomende zondag gaat het kampioenschap verder met de voorlaatste ronde in Mantova. Op diezelfde plek wordt volgende week woensdag ook de finale verreden.