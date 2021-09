Herlings: "Had rode plaat liever van fitte Gajser afgepakt"

"Natuurlijk ben ik blij dat ik de rode plaat heb", reageerde Herlings na afloop van zijn GP-zege in Riola Sardo. De KTM-coureur won beide manches en was oppermachtig in het zware zand in Sardinië. Door een schouderbladbreuk miste Herlings anderhalve GP en lag hij na de GP van Tsjechië op dikke achterstand in het WK. Stukje bij beetje snoepte hij daar de afgelopen weken iets vanaf, maar dit weekend kreeg hij opeens de kans om helemaal terug te komen.

Door een sleutelbeenbreuk tijdens een training moest WK-leider Gajser namelijk onder het mes. De Sloveen ondervond daar op de superzware baan in Riola Sardo duidelijk nog hinder van en viel ook nog eens in de eerste manche, waarin hij maar ternauwernood punten wist te pakken. Herlings, die in de eerste manche nog alle zeilen bijzette om zijn concurrent op een ronde te zetten, kon het niet laten om iets te zeggen over de situatie van Gajser.

"Ik baal vreselijk voor hem dat het op deze manier is gegaan. Ik had de plaat liever overgenomen als hij helemaal fit was geweest", was de Brabander duidelijk. Herlings zelf heeft natuurlijk met hetzelfde bijltje moeten hakken in het verleden en kan zich als geen ander inbeelden hoe het voor Gajser moet zijn geweest. "Ik hoop gewoon dat hij snel weer helemaal de oude is en dat we dan weer kunnen strijden."