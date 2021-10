Bekeken Herlings wint eerste manche MXGP van Trentino

De zonnige en droge prutomloop in Noord-Italië is normaal gezien geen favoriet van Herlings en dus moet hij deze week, waarin drie GP's worden verreden op de beroemde crossbaan, in topvorm zijn om de WK-leiding intact te houden. In de eerste race gaf hij alvast een voorproefje, al leidde hij niet van start tot finish.

Polesitter Jeremy Seewer verzilverde zijn optimale startpositie met een kopstart, gevolgd door teamgenoot Ben Watson en Herlings. De Nederlander was goed gestart, maar moest door een kleine hapering Jorge Prado voorbij laten, wat ongeveer het laatste zal zijn geweest dat hij zich had voorgenomen. Herlings kon al snel zijn merkgenoot voorbij, terwijl titelconcurrenten Gajser en Febvre respectievelijk van de zesde en zevende plek moesten komen.

De Fransman was in de openingsfase echter de gewiekste rijder. Met slimme lijnkeuzes profiteerde hij van de opstoppingen voor zich. Zo kwam Gajser vast te zitten achter Arnaud Tonus, terwijl Febvre juist tussen het duo door naar de vijfde plek kon snellen. Ondertussen viel Watson letterlijk weg uit de top en reed Tony Cairoli na de eerste ronde de pits in om niet meer terug te keren op de baan.

Febvre was ondertussen nog altijd veruit de snelste man op de baan en zette Herlings vol onder druk. De Kawasaki-rijder wist inmiddels ook dat Gajser op de vierde plaats terecht was gekomen en het dus niet lang meer zou duren voor de Sloveen aan zou sluiten. De nummer twee in de WK-stand koos telkens voor creatieve lijnen en kruiste na vijf minuten al een keer voorlangs bij de Nederlander, maar had niet genoeg momentum om de inhaalactie af te maken.

Gajser was ondertussen aangesloten bij de top-drie, waardoor de eerste vier rijders binnen vier seconden van elkaar reden. Seewer hield de eerste tien minuten voldoende tempo om de WK-kemphanen achter zich te houden. Toen dat tempo begon te zakken, was dat voor Herlings het signaal om aan te vallen. De Nederlander wist dat als hij geen actie in zou zetten, hij voer zou worden voor de rijders achter zich.

Het was echter niet Herlings, maar Febvre die op zijn tellen moest passen. De Fransman nam in één van de bochten een ruimere lijn, iets dat hij bijna de gehele manche al deed, en gaf daardoor Gajser de ruimte om voorbij te komen. Maar net als Herlings eerder bij hem liet zien, had ook Febvre voldoende snelheid om terug te komen. De actie van Gajser spoorde de Fransman wel aan om op jacht te gaan naar Herlings, die op zijn beurt nog altijd vastzat achter Seewer.

Herlings slaat toe, terwijl concurrentie punten laat liggen

Met nog een kleine tien minuten te gaan vond Herlings eindelijk een plekje om Seewer in te halen. Dat kwam precies op het juiste moment. De Nederlander fopte de Yamaha-rijder door een buitenlijn te rijden en al snel naar binnen af te draaien. Seewer werd verrast en had geen antwoord op de schitterende actie van de WK-leider, die direct een gat sloeg. De drie rijders achter hem begonnen juist fouten te maken en Seewer deed er alles aan om Febvre en Gajser nog wat extra punten af te snoepen.

Ondanks aandringen van Febvre, die Gajser inmiddels definitief af had getroefd, hield de Zwitser knap vol. Zodoende verloor Febvre vijf punten op Herlings en Gajser maar liefst zeven punten. Herlings heeft nu een voorsprong van zeventien punten op Febvre en 22 op Gajser.

"Ik denk dat de baan gister beter was", was Herlings direct duidelijk. "Vandaag is het erg lastig om in te halen. De start was belangrijk en die was goed. Ik heb nog vijf goede starts nodig hier", refereerde de WK-leider aan de Triple GP. "Ik kijk erg uit naar de tweede manche. Het deelnemersveld is supersterk, dus het zal lastig worden!"

Achter het viertal reed Prado lang op P5, totdat hij hard crashte op één van de springbulten. Thomas Kjer Olsen profiteerde. De Deen moest op zijn beurt Glenn Coldenhoff voorbij laten voor P5. De Brabander reed zich knap naar voren reed na buiten de top-tien te zijn gestart. Pauls Jonass eindigde ook nog voor Olsen en Prado. De debuterende Mathys Boisramé en Alessandro Lupino completeerden de top-tien. Brian Bogers werd twintigste.

David Philippaerts, die in Trentino voor het eerst sinds 2016 weer een GP rijdt, reed lang op een knappe elfde plek, voordat hij ver terugviel. De wereldkampioen van 2008 liet zien het crossen nog niet te zijn verleerd.

Vialle domineert in MX2

In de 250cc-klasse, de MX2, was het weer de Fransman Tom Vialle die de zege pakte. De KTM-rijder komt door een blessure vroeg in het seizoen niet meer in aanmerking voor de wereldtitel, maar laat wel zien dat hij de snelste rijder is dit jaar, ondanks dat landgenoot Maxime Renaux er met de titel vandoor zal gaan. De Yamaha-rijder kende een problematische race en werd zesde, vlak achter Kay de Wolf die knap vijfde werd.