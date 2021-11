Herlings pakt WK-titel met perfecte score in Mantova

De start was bijna een kopie van de start van de eerste manche. Ook nu ging de kopstart naar Jorge Prado voor Romain Febvre. Herlings ging als derde door de eerste sector, vlak voor Tim Gajser. Het werd al gauw duidelijk dat het opnieuw een titantenstrijd zou worden.

Prado laat titelkandidaten gaan

Herlings' merkgenoot Prado besloot geen rol in de titelstrijd te willen spelen en liet Febvre, Herlings en Gajser zo snel mogelijk voorbij. Daarna had Herlings een paar rondjes nodig om aan te zetten en binnendoor de kop te pakken, maar deed dat gedecideerd. De Fransman had geen enkele kans om terug te vechten en dus ging Herlings ervandoor met de koppositie.

Febvre bezwijkt onder de druk

Terwijl Herlings vooraan verder wegliep, ging Febvre juist in de fout. De Fransman verloor bij het accelereren de macht over de Kawasaki en ging stevig onderuit. Daardoor viel de Kawasaki-rijder terug naar de derde plaats, vlak voor de neus van Jeremy Seewer. Daarmee was het definitief gedaan met de spanning.

Gajser deed nog een poging om Herlings onder druk te zetten voor de manchezege. Herlings wist op dat moment al dat hij niet per se de laatste manche hoefde te winnen voor de titel, maar bleek eerzuchtig genoeg om Gajser niet de racewinst te gunnen. Febvre eindigde uiteindelijk gedesillusioneerd op meer dan een halve minuut achterstand.

Herlings eindigt op 708 punten, op vijf punten voorsprong van Febvre. Gajser wordt derde met negentien punten achterstand.

Herlings won de manche voor Gajser, Febvre, Seewer, Brian Bogers, Prado, Ruben Fernandez, Jeremy van Horebeek en de afscheidnemende Tony Cairoli.