Herlings kijkt uit naar mini-GP in Ernée: "Enorm benieuwd"

“Ik ben echt enorm benieuwd naar hoe ik ervoor sta”, zei Herlings in gesprek met Motorsport.com. In zijn twee eerdere wedstrijden werd Herlings steeds een keer verrassend verslagen, maar hij bestrijdt dat hij het rustig aan heeft gedaan. “Ik heb natuurlijk geen gekke dingen gedaan, maar ook zeker niet rustig aan”, verklaarde Herlings, die een goede verklaring gaf voor het feit dat eerst Ben Watson en daarna Maxime Desprey hem wist te verschalken in een manche.

Herlings kreeg tijdens de races op het Britse kampioenschap in Lyng een steen in zijn wiel, maar ook fysiek ging het daar moeizaam. “Ik had daar veel problemen met harde armen omdat ik nog niet zoveel heb geracet. Dat is vrij normaal denk ik in het begin van het seizoen. Ik mis dan nog wat racestress en ritme.”

Een week later reed Herlings in Frankrijk en moest hij ook één manche aan een thuisrijder laten. “Daar rijden gewoon hele goede Franse rijders rond, die rijden op eigen grond en die kunnen dan altijd iets extra’s. Die jongens rijden niet eens WK en die geven serieus gas.” Ook technisch was hij een beetje in het nadeel. “De motoren waarmee we nu rijden zijn afgesteld op snelle banen en veel vermogen. Wij hadden daar gewoon veel te veel vermogen en dat konden we niet kwijt op zo’n betonharde baan die je in het WK gewoon niet meer ziet. Eigenlijk kun je dan beter nog op een standaardmotor rijden”, was Herlings uitgebreid met zijn verklaring.

Komend weekend rijdt Herlings opnieuw op een Franse baan, maar verwacht hij wel een betere representatie van een WK-wedstrijd. “Ik ga er wel vanuit dat ze in Ernée redelijk GP-omstandigheden zullen nabootsen. Er zijn daar ook heel veel fabrieksrijders, KTM, Yamaha, Husqvarna, Kawasaki, dus het is echt een Mini GP’tje. Dat is echt een goede test en ik ben heel benieuwd hoe ik er zelf voor sta!”