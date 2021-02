Herlings over voetblessure: “Veel beter, maar geen garanties”

Herlings nam geen risico’s om nog een paar GP’s te kunnen rijden en besloot, naast de revalidatie van zijn nekblessure, ook een nieuwe ingreep te laten doen aan zijn voet. Iets wat hij, zo blijkt nu, al in de zomer had willen doen. Inmiddels liggen die ingrepen alweer een paar maanden achter hem.

In afwachting van de start van het seizoen traint Herlings inmiddels al fanatiek. Hij is dan ook volledig hersteld van de val van september 2020. “Qua lichaam is alles hersteld waar ik last van had”, zegt de KTM-coureur daarover in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

Voet beter, maar niet super

Bij Herlings, zo blijkt, is dat altijd relatief, want zijn voet wordt nooit meer hetzelfde. “Het enige waar ik nog last van houd is mijn voet: die is stukken beter, maar nog niet als vanouds. Ik heb van veel blessures dat ik geen verschil meer voel tussen vroeger en nu, maar die voet is niet super meer.” Toch is het een hele opluchting voor de 26-jarige Brabander dat die voet hem niet meer zo dwarszit tijdens het crossen als in 2020 wel het geval was. “Hij is goed, beter dan dat hij was. Maar ik ga nog steeds niet hardlopen.”

Voor aanvang van het seizoen 2020 gaf Herlings aan het rustiger aan te gaan doen. Toen later naar buiten kwam dat hij last van zijn voet had, was het rekensommetje gauw gemaakt: misschien kon Herlings wel gewoon niet harder met die voet. De viervoudig wereldkampioen ontkent echter dat dat de echter reden was dat hij zijn strategie anders communiceerde. “Dat was wel een serieus voornemen”, benadrukt Herlings. “Ik moet gewoon zorgen dat ik er ieder raceweekend bij ben. Op een goede dag shinen en met twintig seconden winnen is helemaal prima. Een keer zesde worden is ook niet erg.”

Concurrentie niet wijzer maken

Herlings hield de problemen met zijn voet lang stil om de concurrentie niet wijzer te maken. “Natuurlijk was het niet verstandig geweest om te zeggen dat ik veel last van mijn voet had en dat ik amper kon crossen van de pijn elke dag. Want dan weet de concurrentie dat ook. Als ik weet dat mijn grootste concurrent gehavend is, geeft me dat mentaal wel iets extra’s omdat ik weet dat zijn motor, mentaliteit of wat dan ook niet top is. Dus ik probeer dat soort dingen zoveel mogelijk voor mij te houden”, legt hij uit.

Ook vertelt Herlings voor het eerst wanneer het probleem ontstond. “Vorig jaar kwam het eigenlijk in één keer op. Ik had tijdens de eerste wedstrijden eigenlijk niet eens zoveel last. Tijdens de coronaperiode [waarin het seizoen vijf maanden stil kwam te liggen] heb ik toen weinig gedaan. Toen ik weer begon met crossen, kwam het in één keer. Er is gewoon een stuk bot gaan groeien, dat uiteindelijk verwijderd moest worden.”

Geen garanties

Ondanks dat zijn voet er naar eigen zeggen veel beter voor staat, sluit Herlings niet uit dat hij er in de toekomst nog steeds hinder van ondervindt. “Ik ga niet liegen, het is niet pijnvrij. Het is niet zoals twee jaar geleden”, refereert hij naar de tijd voor het trainingsongeluk waarbij hij de voet in eerste instantie blesseerde, toen hij in 2018 met overmacht wereldkampioen werd. “Maar ik kan gewoon fijn crossen nu. Of het zo blijft, weet ik niet. Het kan erger worden, het kan beter worden. Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Volgens de dokter is de kans heel klein dat het terugkeert, maar er zijn geen garanties.”