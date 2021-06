Herlings schoorvoetend akkoord met P2: "Voelt als zege”

Herlings had een matige start in de eerste race en moest daardoor van buiten de top-tien terug zien te komen. De KTM-rijder deed dat heel aardig, maar moest wel genoegen nemen met de vierde plek. In de tweede manche kon hij de kopstart nemen, mede doordat concurrenten Gajser en Jorge Prado rechtdoor schoten. Herlings gaf de leiding echter uit handen door in een bocht om te vallen. Vervolgens werd hij op waarde geklopt door Gajser, die met twee racezeges de volle buit pakte. Herlings werd op tien punten achterstand tweede in de daguitslag.

Gevraagd naar hoe hij terugkijkt op zijn wedstrijd, reageerde Herlings eerlijk. “Ik heb wel een beetje gemengde gevoelens”, zo gaf hij aan, naar aanleiding van zijn nederlaag ten opzichte van zijn grote concurrent. Vervolgens maakte de teleurstelling plaats voor realisme. “Ik heb al negen maanden geen GP meer gereden, dus het was heel lastig om de snelheid van deze jongens te pareren”, legde Herlings uit, nadat hij door een nekblessure het grootste gedeelte van het 2020-seizoen miste.

De 26-jarige crosser had zich nog wel als snelste gekwalificeerd, maar de snelheid over één ronde kon nog niet omgezet worden naar dominantie in de races. “In de training ging het wel, maar in de race lukt het me nog niet om die snelheid te behouden.” Toch overheerst trots bij The Bullet, die niet gewend is om tweede te worden. “Tweede worden is hier eigenlijk gewoon heel goed. Natuurlijk heb ik wat geluk gehad [met fouten van andere rijder], maar ik heb ook pech gehad toen ik omviel.” Herlings bezet nu vanzelfsprekend ook de tweede plek in het kampioenschap.

De viervoudig wereldkampioen wist de schade dus te beperken en is goed begonnen aan het WK. “Ik ben superblij op dit moment. Tweede worden voelt om dit moment als een zege”, concludeerde hij.