Herlings over gebaar Cairoli: "Kunnen alleen de grote kampioenen"

"Wat Tony daar deed, kunnen alleen de grootste kampioenen", sprak de KTM-coureur zijn dank na afloop uit. "Ik weet niet eens of ik dat zelf in die situatie had gedaan. Dat was een ongelofelijk gebaar en dat kunnen nog wel eens twee heel bepalende punten worden", concludeerde de Nederlander in gesprek met Motorsport.com. "In mijn ogen is hij de beste ooit en dit bevestigt dat maar weer", stak Herlings zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Het is eerder dit seizoen al een paar keer gegaan over de onderlinge verhoudingen tussen de KTM-rijders. Zo hebben zowel Cairoli als Herlings in een eerder stadium hun beklag al eens gedaan over merkgenoot Prado, die regelmatig in de weg reed en zelfs crashte met Herlings in Teutschenthal. Inmiddels lijken de gelederen in KTM te zijn gesloten, getuige het feit dat Cairoli maar liefst acht seconden wachtte op zijn Nederlandse merkgenoot.

"Wat dat betreft hebben we wel echt een voordeel", zei Herlings er verder nog over. "In principe zijn Febvre en Gajser bij Kawasaki en Honda in hun eentje." Herlings kreeg het wel aan de stok met de teamgenoot van Febvre in de tweede manche. "Die Boisramé was wel een taaie voor me vandaag, maar ik moest mijn ritme ook weer vinden. Toch heb nog altijd liever een Prado en Cairoli in mijn team dan een Mathys Boisramé."

Door het gebaar van Cairoli is de achterstand van Herlings nu drie punten in plaats van vijf op WK-leider Gajser, terwijl Febvre twee punten voor Herlings staat. "Ik heb het gelukkig nog in eigen hand."