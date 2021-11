Herlings pakt pole in spectaculaire kwalificatie in Mantova

Herlings kwam als een komeet de baan op in de eerste trainingen voor de voorlaatste GP van het seizoen. Met vier paarse sectoren was Herlings in de openingsfase vier seconden sneller dan de rest. Romain Febvre, de WK-leider die enkele seconden achter Herlings over de finish kwam, moest bijna twee seconden toegeven.

The Bullet liet iets meer dan een maand eerder al zien uitstekend uit de voeten te kunnen op de zanderige baan in Mantova en onderstreepte dat nu nogmaals. Febvre deed wel vier pogingen om Herlings van de eerste plek te verdrijven, maar bleef op een ruime drie tienden steken. Terwijl de Fransman niet aan de tijd van Herlings kon komen, leek diezelfde Herlings wel onderweg naar een snellere tijd, totdat hij bij het uitkomen van de chicane onderuitging.

Precies op hetzelfde moment ging op een andere plek op de baan Herlings' andere concurrent Tim Gajser onderuit toen hij een berm opreed en maar ternauwernood de hekken ontweek. Na wat handenarbeid aan het voorspatbord kon Gajser weer onderweg. Ook Herlings ging zonder schade weer onderweg.

De snelste tijd bleef op naam van Herlings, voor Febvre en Cairoli. Alessandro Lupino reed een knappe vierde tijd voor Jeremy Seewer en Gajser, die dus niet verder kwam dan P6. Brian Bogers werd zevende voor Jorge Prado en de debuterende Ruben Fernandez. Mathys Boisramé eindigde op P10. Glenn Coldenhoff kwam niet verder dan P17.

Herlings: "Iedere meter telt vanaf nu"

Voor de camera's van MXGP.tv reageerde Herlings opgetogen. "Op deze baan heb je best een voordeel bij de start, in tegenstelling tot vorige GP's, dus dan is het fijn om op pole te staan." Vervolgens gaf Herlings aan dat in deze fase van de titelstrijd die snelste tijd doorslaggevend kan zijn. "Het is nu gewoon oorlog. Binnen vier dagen wordt het WK beslist en het gaat nog tussen drie man, dus we zullen voor elke meter moeten vechten. Aan mij om ervoor te zorgen dat we er zo goed mogelijk voorstaan."

De pole voor Herlings is een eerste slag in de titanenstrijd om de WK-titel. De KTM-rijder staat derde op drie punten van Febvre en op twee punten van Gajser.