Herlings pakt nu wel pole in Turkije

Het MXGP-circus is na de Grand Prix van Turkije van afgelopen zondag nog een paar dagen langer in Afyon gebleven voor een tweede race op het lokale circuit. Waar Jeffrey Herlings zondag de pole-position moest laten aan KTM-merkgenoot Jorge Prado, mag de Nederlander vandaag wel vanaf de best mogelijke startpositie vertrekken. In de slotseconden van de sessie noteerde hij een 1.44.347 en dook daarmee een seconde onder de snelste tijd van dat moment, neergezet door Prado. De Spanjaard pakte daardoor niet zijn tweede opeenvolgende pole, maar eindigde wel als tweede.

Tim Gajser noteerde de derde tijd, al zal de WK-leider met gemengde gevoelens terugkijken op de sessie. In de slotfase verbeterde hij zichzelf in de eerste sectoren, maar werd vervolgens opgehouden door Prado. Antonio Cairoli en Pauls Jonass completeerden de top vijf.

Calvin Vlaanderen sloot de sessie af met de zevende tijd. Glenn Coldenhoff moest het doen met de tiende stek, net voor landgenoot Brian Bogers.