Herlings overtuigt ook tijdens laatste test voor seizoen

Na een week eerder in de Hawkstone Park International Shaun Simpson en Glenn Coldenhoff te hebben afgetroefd, nam Herlings het in Frankrijk tegen een peloton andere WK-toppers op. In beide MX1-manches wist Herlings meer dan tien seconden voorsprong op te bouwen op Gautier Paulin en Romain Febvre in respectievelijk de eerste en de tweede manche. Ook Clement Desalle, Jeremy Seewer, Pauls Jonass en Kevin Strijbos waren aanwezig.

In de superfinale troefde Herlings opnieuw het voltallige veld af, van wie Tom Vialle de beste MX2-rijder was op de achtste plaats. De Fransman had ook beide manche gewonnen van de 250-klasse. Daarin was Kay de Wolf de beste Nederlander op de twaalfde plaats algemeen.

Over twee weken vindt de eerste ronde plaats van het WK motorcross. De MXGP van Groot-Brittannië staat op het programma in Matterley Basin.