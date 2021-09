Herlings na stevig duel met Prado naar GP-zege en WK-leiding

Prado pakte weer eens de kopstart voor Herlings die direct naar de kop probeerde te gaan, maar even een pas op de plaats moest maken. Romain Febvre volgde sterk op de derde plek voor Pauls Jonass en Glenn Coldenhoff. Tim Gajser was ook beter weg dan in de eerste manche en begon vanaf de twaalfde plek aan de wedstrijd. Calvin Vlaanderen begon vanaf de zevende plek, Brian Bogers vanaf P9.

Na een rustige eerste ronde begon Herlings' geduld al op te raken. Hij zette volle bak de druk erop bij zijn Spaanse merkgenoot, maar die bleef zijn lijnen goed verdedigen. Herlings probeerde alles om Prado te verrassen, maar die wist zich bijzonder breed te maken. Febvre kon tot halverwege de wedstrijd het tempo van de KTM-mannen volgen.

Nadat Herlings leek te hebben geprobeerd, wist hij Prado alsnog buitenom te pakken, ondanks dat de Spanjaard dat nog met alle risico probeerde te voorkomen. Terwijl Herlings aan de buitenkant zat, probeerde Prado hem nog verder naar de zijkant te drijven, maar die actie kwam te laat. Vervolgens was The Bullet gevlogen. Herlings was direct vier seconden sneller dan de Spanjaard.

Door de inhaalactie op Prado pakte Herlings broodnodige punten in de strijd om de WK-leiding. Herlings staat na zijn zege op 371 punten, Gajsers totaal, na een achtste plaats in de tweede manche, op 370. Achter Herlings en Prado werd Febvre derde, voor Calvin Vlaanderen die net als in de eerste manche vierde werd. Jeremy Seewer werd vijfde voor Pauls Jonass, Ben Watson en Tim Gajser. Brian Bogers en Glenn Coldenhoff completeerden de top-tien.

De Wolf ondanks pech naar het podium in MX2

Tom Vialle was opnieuw de beste in de MX2-klasse. De Fransman pakte de maximale score in Riola Sardo voor Maxime Renaux die een keer tweede keer en een keer derde werd. Door het wegvallen van Mattia Gaudagnini, die zich bij een crash al vroeg in de race bezeerde, kreeg Kay de Wolf het podium plots in zicht. Daarvoor moest de 16-jarige Brabander wel Thibault Benistant zien te verslaan, terwijl hij zelf opgejaagd werd door Jago Geerts. De Wolf kwam echter ongelukkig op Benistant terecht toen de Fransman vlak voor zijn neus op de grond lag. De Husqvarna-rijder viel terug tot de zesde plek. Benistant viel nog verder terug, waardoor de Fransman geen concurrent meer was voor het podium.

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing Team Foto: Juan Pablo Acevedo

De Wolf stond virtueel vierde op een gelijk aantal punten met Geerts. Door teamgenoot Jed Beaton en Bastian Boegh Damm voorbij te gaan, kwam hij weer op koers te liggen voor het podium. Vooraan ging Geerts nog wel voorbij aan Renaux, maar dat was niet voldoende om De Wolf nog van het podium te houden.