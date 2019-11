Herlings zat met zijn hoofd al in Amerika: "Zag het echt zitten"

“Voor mij is dat heel dichtbij geweest”, vertelt Herlings in een interview met onder andere Motorsport.com over een potentieel avontuur in de States. “Al hadden we het achteraf gezien sowieso niet gehaald”, geeft hij eerlijk toe. Herlings voedde zelf de geruchten door op Instagram een post te zetten die hintte naar een overstap. Ook vanuit Amerika kwamen er berichten van fans die Herlings graag naar de overkant van de grote plas zouden zien komen. Uiteindelijk werd duidelijk dat, los van wat het team ervan vond, het simpelweg onhaalbaar was.

“In mijn hoofd was ik er waarschijnlijk iets te positief over”, doet hij uit de doeken. “Ik zag het echt zitten. Uiteindelijk zat ik pas weer op de motor toen het seizoen daar al was begonnen. Ik was er echt nog niet klaar voor geweest.” De lokroep van de Amerikaanse fans was ook Herlings opgevallen. “Natuurlijk is het zo dat mensen je daar willen zien rijden. Maar dan moet je je echt een paar maanden kunnen voorbereiden. Daar heb ik wel iets te licht tegenaan gekeken. Nu was ik iedere keer na een kwartier gewoon al kapot.”