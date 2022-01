Jeffrey Herlings is al sinds jaar en dag te herkennen aan zijn vaste startnummer 84 op de voorvork van zijn KTM, maar de Brabander heeft besloten om daar in 2022 eenmalig van af te wijken. Na het behalen van zijn tweede wereldtitel in de MXGP-klasse heeft de 27-jarige Brabander besloten om komend seizoen in het WK Motocross te gaan rijden met het nummer dat gereserveerd is voor de wereldkampioen.

"Ik had er in het verleden nooit de ballen voor" Jeffrey Herlings over de keuze voor startnummer 1

“Na vijf wereldtitels zal ik in 2022 eindelijk gaan rijden met het grote nummer 1”, aldus Herlings, die na zijn drie wereldtitels in de MX2-klasse en zijn eerste wereldtitel in de MXGP-klasse in 2018 nog gewoon vasthield aan zijn vertrouwde nummer 84. “Ik had er in het verleden nooit de ballen voor, maar op dit punt in mijn carrière zou het weleens mijn laatste kans kunnen zijn om er mee te rijden. Ik wil nu dan ook deze kans grijpen.”

Eenmalige uitzondering

Herlings benadrukt dat de keuze voor startnummer 1 een eenmalige uitzondering is. Als hij er in de toekomst nog een keer in slaagt om de wereldtitel te veroveren zal hij trouw blijven aan zijn eigen startnummer: “Na al die jaren te hebben gereden met startnummer 84 is het voor iedereen een kleine verandering, maar ik ben er echt heel blij mee. Na het jaar met de #1 zal ik weer terugkeren naar #84, want ik ben #84.”

Herlings is niet de enige Nederlandse wereldkampioen uit de Red Bull-familie die komend jaar zijn eigen startnummer inruilt voor het nummer van de wereldkampioen. Eerder maakte ook Max Verstapen al bekend dat in 2022 niet 33, maar startnummer 1 op zijn Formule 1-bolide zal prijken.