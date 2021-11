Herlings jubelt: "Dit is mijn mooiste titel van allemaal"

Zowel Romain Febvre als Tim Gajser zaten compleet verslagen aan de persconferentietafel. Beide rijders zitten te wachten op de rijder die ze zojuist afgetroefd heeft in de strijd om de wereldtitel. Jeffrey Herlings wordt nog even door alle ceremonies heen geloodst voordat hij door kan naar het mediacentrum. Febvre kijkt naar minutenlang naar beneden. Zelden is er iemand geweest die zichtbaar zo erg baalde.

Herlings kon zich de gevoelens van zijn concurrenten goed inbeelden. Vaak genoeg liep hij de wereldtitel mis, maar maar een keer op zo'n kleine marge: in 2014 aan Jordi Tixier. Een gebroken dijbeen, dat nog lang niet was geheeld, was teveel voor The Bullet. "Ik heb enorm met deze gasten te doen", zei Herlings erover. "Ik heb vaak genoeg in deze situatie gezeten, dus ik weet precies hoe ze zich voelen. Maar we hebben er denk ik een geweldige show van gemaakt. Ik denk dat we deze titel alle drie verdiend hadden om te winnen, maar er kan er uiteindelijk maar eentje winnen, helaas", was Herlings nuchter.

De kersverse nieuwe wereldkampioen koestert de duels die hij dit seizoen had met Gajser en Febvre en hoopt ze nog vaker zo uit te kunnen vechten. "Ik wil ze daar allebei ook voor bedanken: voor de mooie gevechten en duel dit seizoen."

Tot slot stond Herlings nog één keer stil bij de grootsheid van de titel. "Ik denk dat we dit in deze sport nog nooit mee hebben gemaakt. Het is een historische titel, in een historisch seizoen. Mijn zwaarste ooit, maar ook mijn beste ooit!"

