Herlings staat momenteel op negentig overwinningen en heeft er nog elf nodig om het all-time record van Stefan Everts te evenaren. De Vlaamse coureur verzamelde in zijn carrière maar liefst 101 manche-overwinningen. “Zeker”, zegt Herlings op de vraag of dat een doel is. “Als ik een seizoen zoals 2018 heb, dan gaat het lukken. Dat was een droomseizoen. Het is zeker een doel voor mij om de 101 te halen. Ik sta nu op 90 en ben nog maar 26 jaar oud, dus ik denk dat het een realistisch doel is. Ik ga er zeker voor.” Momenteel staat Herlings derde op de ranglijst aller tijden. Naast Everts moet hij ook merkgenoot Tony Cairoli nog voorbij. De nog altijd actieve Siciliaan heeft de teller op 91 zeges staan.

Herlings onthulde dat hij in het topjaar 2018 nog niet eens op zijn best was. “Het maakt niet uit hoe oud je bent, je blijft altijd leren en je blijft dingen ontdekken die je kunt verbeteren. Maar toch denk ik dat ik in het rijden op zandbanen niet veel beter meer kan worden. Ik ben niet heel oud, maar ik weet niet hoe ik daar nog een hoger niveau kan halen. Ik ben nu op m’n piek, of ik ben er zelfs al overheen. Ik was in 2018 niet eens op m’n beste niveau, maar ik was in het zand wel heel goed en won zo’n beetje alles. Ik weet niet of het mogelijk is om nog beter te worden, maar als ik dit niveau vast kan houden ben ik blij.”

"Geen metaal meer in mijn lijf"

De afgelopen seizoenen werd Herlings geteisterd door fysieke problemen, maar de ongewenste coronastilte gaf de crosser wel de kans om te herstellen van oude blessures. “Ik heb geen materiaal meer in mijn lijf”, wijst Herlings op de metaaldelen die de afgelopen jaren op de diverse gebroken botten gemonteerd werden. “Mijn voet is beter dan het was, nog altijd niet helemaal super of zo goed als m’n andere voet. Ik heb er in ieder geval geen last van tijdens het rijden, alleen na afloop een beetje.”

Wat betreft wedstrijdritme en fitheid is Herlings nog niet op z’n top, maar dat heeft ook te maken met de onzekerheid rond de kalender. Op dit moment staat de start van het seizoen gepland voor half juni, maar daar staan nog steeds vraagtekens achter. “Mijn conditie is niet top, maar dat is ook niet nodig omdat we nog niet zeker weten wanneer we gaan racen. Hopelijk kunnen we halverwege juni beginnen, maar het is mentaal en fysiek lastig om in onzekerheid te leven en niet te weten wanneer we starten. Op dit moment zit ik drie of vier keer per week op de motor en probeer ik elke dag een of twee trainingen te doen om m’n lichaam in vorm te houden.”