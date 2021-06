Herlings wint in Ernée, Coldenhoff ook klaar voor WK motorcross

Na tijdens races in het Britse Lyng en vorige week in het Franse Montgeux te hebben afgerekend met geringe weerstand stond afgelopen weekend een mini-GP op het programma voor The Bullet. Net als in de voorgaande wedstrijden kende Herlings ook in Ernée één mindere race en een hele sterke.

In de eerste manche pakte Jeremy Seewer de kopstart en lag Herlings op een bepaald moment zelfs buiten de top-tien. Voordat de Nederlander op de tweede plek reed had de vlaggenist van dienst het zwart-wit geblokt al bijna in de hand. Daardoor moest Herlings genoegen nemen met een tweede plek. In de tweede manche leidde Herlings van start tot finish en controleerde hij de wedstrijd voor Romain Febvre, die Jeremy Seewer achter zich hield. Zo pakte Herings ook de dagzege op de gerespecteerde GP-baan.

“Ik was de snelste in de kwalificatie en met een flinke voorsprong. Ik had echter een hele slechte start in de eerste race en moest me vanuit het middenveld omhoog werken”, blikte Herlings terug. “Uiteindelijk kwam ik nog op het achterwiel van de winnaar terecht. In de tweede manche pakte ik kopstart en kon ik de hele wedstrijd leiden.” Over het algemeen was Herlings erg tevreden. “Ik had een goed gevoel op de baan en de motor was goed. Ik heb nog steeds wat last van harde armen, maar over het algemeen was dit goed werk met het oog op Rusland”, blikte The Bullet alvast vooruit op de start van het WK.

Coldenhoff rijdt sterke wedstrijd

Glenn Coldenhoff, overigens rijdend met 591, kon het voorste trio nog niet bedreigen, maar zat er bij de starts goed bij en kon zo lang meedoen om de podiumplaatsen. De kersverse Yamaha-rijder liet zien dat hij het steeds beter kan vinden met de blauwe motor en eindigde verdienstelijk twee keer als vierde. Daarmee eindigde hij net naast het podium, maar qua snelheid zat hij er redelijk goed bij.

Voor beide rijders was de wedstrijd in Ernée de laatste voor de start van het seizoen, komend weekend in Rusland. Daar wacht, net als afgelopen weekend in midden-Frankrijk, een keiharde baan.

Vialle sterkste in MX2, geen Nederlanders aan de start

In de MX2-klasse was het twee keer Tom Vialle die de zege pakte voor landgenoten Thibault Benistant en Mathys Boisrame. De wereldkampioen MX2 had het vooral in de eerste manche nog aan de stok met Boisrame, rijder van het Nederlandse F&H Kawasaki-team. De Kawasaki-rijder ging echter op karakteristieke wijze voor hem in de fout toen hij de jacht inzette op Vialle. Eindhovenaar Roan van de Moosdijk moest de wedstrijd laten schieten vanwege pijn in de voet. De start van het WK in Rusland is voor hem echter niet in gevaar.