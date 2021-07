Herlings breekt schouder en is uitgeschakeld in Oss

Herlings reed de eerste manche uitstekend uit, maar gaf achteraf al aan heel veel last te hebben. "Ik kan het stuur nauwelijks meer vasthouden en bij iedere sprong doet het zoveel pijn." Op het moment dat het mis ging reed Herlings op de derde plaats. Monticelli kwam van achterop en Herlings voelde dus uit het niets iemand op zijn schouder landen. "Ik vind het ongelofelijk dat dit soort dingen gebeuren", stak hij zijn onvrede over de sprong van Monticelli niet onder stoelen of banken.

Herlings leek zich even te moeten herpakken om vervolgens alsnog naar de zege te rijden. Helaas voor The Bullet is na onderzoek gebleken dat hij niet meer kon rijden. Inmiddels heeft de KTM-rijder het circuit in Oss al verlaten, zo heeft Motorsport.com vernomen. Hoe lang Herlings uit de roulatie ligt zal moeten blijken. Over een week is de volgende GP in Loket, Tsjechië.