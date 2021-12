Hofer was zaterdagmiddag met een groep van elf vrienden in eigen land aan het skiën op de Lackenspitze, totdat hij samen met zeven anderen werd verrast door een lawine. Drie van de acht skiërs werden volledig bedolven onder de sneeuw en overleefden het ongeval niet, waaronder Hofer.

Hofer gold als één van de grote beloften in de motorcrosswereld en was sinds 2020 actief in het WK Motorcross. De Oostenrijker maakte deel uit van het team van KTM, waar hij één van de teamgenoten was van Jeffrey Herlings. Op zijn eigen Instagram-pagina heeft de 27-jarige Brabander verslagen gereageerd op het plotselinge overlijden van de jonge motorcrosser.

"Mijn hart is gebroken, mijn lichaam leeg"

“Ik kan het echt niet geloven. We hebben zoveel tijd samen doorgebracht. We hebben vorige week in Italië zelfs nog een hotelkamer gedeeld, en nu ben je in de hemel”, schrijft Herlings, die vorige week in het Italiaanse Mantova zijn vijfde wereldtitel veiligstelde. “Mijn hart is gebroken, mijn lichaam leeg en mijn hoofd kan het nog steeds niet geloven.”

Herlings had een speciale band met Hofer, die als jong talent dankbaar gebruikmaakte van de ervaring van zijn teamgenoot: “Je was als een broertje voor mij die vaak advies vroeg en we samen zo vaak gelachen.”

“Al mijn gedachten gaan uit naar je familie. Ik hou van je bro”, sluit Herlings af.