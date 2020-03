Herlings gaat vol voor zege in Valkenswaard

De nieuwe filosofie, daar gaat het over bij Herlings in het begin van 2020. Keer op keer benadrukt de KTM-coureur dat hij best genoegen wil nemen met een tweede of derde plaats. Toch gaf hij in een interview met Motorsport.com aan dat een overwinning in Valkenswaard wel heel belangrijk voor hem is.

“Het kan mijn negende zege worden en ik ben dol op die baan”, zei Herlings direct. “Hopelijk wordt het wat droger en hebben we een mooie race. Gelukkig viel het in Matterley Basin, gezien de omstandigheden qua weer, nog heel erg mee. Maar het weer ziet er veel beter uit.”

“We gaan voor een podium, maar natuurlijk wil ik daar supergraag winnen”, antwoordde Herlings op de vraag of het lastig gaat worden om in Valkenswaard genoegen te nemen met een podiumplaats, wat volgens hem ‘als een overwinning voor het kampioenschap’ geldt. “Maar je wilt altijd winnen tijdens jouw thuiswedstrijd! Als ik had moeten kiezen tussen de openingsronde in Matterley Basin of Valkenswaard, tekende ik in een splitsecond voor de tweede. Dus ik ga echt wel mijn uiterste best doen!”

IJzersterke concurrentie

Herlings zal dan af moeten rekenen met de GP-rijders met wie hij in Engeland op het podium stond: Tony Cairoli en Tim Gajser. Samen heeft het drietal zestien wereldtitels en meer dan 200 GP-zeges. “Tony is natuurlijk een legende en als je ziet dat hij op 34-jarige leeftijd nog steeds meedoet om de podia. Hij is nog niet eens helemaal fit! Daar heb ik diep respect voor.”

Gajser was in de tweede manche met overmacht de beste in Matterley Basin. De Sloveen lijkt een geduchte concurrent te gaan worden voor Herlings. In Valkenswaard krijgt de Brabander echter een kans om, net als in Engeland, wat punten uit te lopen. Het Nederlandse zand is nooit de beste vriend geweest van Gajser.

Herlings zelf wil nog niet te ver op de zaken vooruitlopen. Hoewel hij een goede winter heeft gehad, weet hij nog niet of hij op topniveau zit. “Dat is moeilijk te zeggen. De Britse GP was onze eerste echte wedstrijd, dus we bekijken het nu per GP.”

