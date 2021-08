Herlings definitief naar Vlaamse klassieker op de Keiheuvel

15 augustus is al decennia de vaste prik van de Belgische klassieker. Dan vieren de Vlamingen moederdag en één van de bekendste crosswedstrijden van het jaar. Zelf noemt de organisatie het in 2021 de 'officieuze herkansing voor de GP in Lommel', die enkele weken geleden werd gewonnen door Romain Febvre, voor Jeffrey Herlings.

Als de MXGP-kalender zijn vorm had aangehouden was de cross in het Vlaamse Balen in het geheel aan het WK-circus voorbijgegaan, daar dit normaal gesproken rond deze tijd in Zweden neer zou strijken. Door de diverse wijzigingen is er nu een gat van drie weken ontstaan, waarin Herlings van plan was te gaan herstellen, maar The Bullet zal toch gaan racen. Dat ie kan winnen met een gebroken schouderblad, bleek al in Lommel en Letland, waar hij in beide gevallen één manche wist te domineren.

Naast Herlings zal ook de winnaar van de laatste twee edities, Glenn Coldenhoff, aan de start verschijnen. Ook Brian Bogers, Calvin Vlaanderen, Brent Van Doninck en Kevin Strijbos zullen in Balen aanwezig zijn.

In de MX2-klasse is thuisrijder Jago Geerts één van de favorieten. De Vlaming won zijn absolute thuiswedstrijd nog niet in de 250cc klasse en zal nu af moeten rekenen met zijn teamgenoten in het WK, Maxime Renaux en Thibault Benistant. Namens Nederland zijn Kay de Wolf en Rick Elzinga, recent winnaar van een wedstrijd in het EK 250cc.