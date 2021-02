Herlings zegt deelname toe voor Lacapelle Marival

'The Bullet' was vorig jaar de sterkste in de traditionele voorseizoenswedstrijd. Destijds versloeg hij onder meer Jeremy Seewer en Romain Febvre. Hoe het deelnemersveld er dit jaar uit zal zien, is nog niet volledig bekendgemaakt. De wedstrijd in Zuid-Frankrijk werd enkele weken eerder al doorgeschoven naar 25 april.

Contouren voorseizoen worden duidelijk

Waar Herlings zich eerder nog niet wilde committeren aan wedstrijden, krijgt zijn voorseizoen en dat van veel andere rijders steeds meer vorm. Een week voor en een week na de wedstrijd in Frankrijk staan namelijk Dutch Masters op het programma in Oldebroek (17 april) en Arnhem (2 mei). Drie weken later wordt volgens de huidige planning de eerste GP van het jaar verreden in Oss.

Crossers die al eerder wedstrijdritme op willen doen kunnen komende weken al aan de slag. Vanaf 28 februari worden er in Italië drie wedstrijden verreden. Meerdere WK-rijders hadden dit in hun agenda staan, waaronder ook Glenn Coldenhoff, maar de vraag is of dat na de kalenderwijziging van de MXGP nog steeds zo is. Er zit meer dan twee maanden tussen de laatste wedstrijd in Italië (14 maart) en de eerste GP (24 mei).