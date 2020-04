Herlings over coronapauze: “Voelt alsof ik geblesseerd ben”

Herlings begon met twee Grand Prix-zeges aan het nieuwe seizoen en was daarmee de man die de sterkste indruk maakte in de openingsfase van het seizoen. Ook wereldkampioen Tim Gajser deed aardig mee, maar die liet in de eerste manche van het seizoen op Matterley Basin nogal wat punten liggen. Kort na de GP in Valkenswaard kwam het seizoen stil te liggen vanwege het coronavirus en het is inmiddels duidelijk dat er op z’n minst tot het eerste weekend van juli geduld opgebracht moet worden.

“Het is saai”, verklaarde Herlings in gesprek met MXGP. “Wanneer je aan het racen bent wil je weleens vrij hebben, maar nu wel zoveel vrije tijd hebben wil ik het liefste weer aan de gang. Het voelt alsof ik geblesseerd ben. Ik maak het beste van de situatie, dit is voor niemand ideaal. Het is een lastige situatie, zeker omdat we niet weten wat er de komende maanden gaat gebeuren. We doen zoveel mogelijk thuis op dit moment."

Het is voor Herlings uitzonderlijk om weinig te doen, behalve als hij een blessure heeft zit hij stil. “Normaal rijd ik niet omdat ik iets gebroken heb, maar nu ben ik gezond en rijd ik ook niet. Ik heb de week na Valkenswaard voor het laatst gereden en dat is nu bijna een maand geleden. Alle circuits zijn gesloten en in heel Europa is alles dicht. De dagen zijn lang. We hebben veel regen en slecht weer gehad, maar sinds corona is het geweldig mooi weer. Dat maakt het nog moeilijker."

De wereldkampioen van 2018 traint enkel nog op de racefiets en doet thuis zijn oefeningen. “Ik zeg je dat ik binnen een week Breaking Bad uitgekeken heb. Ik heb dus heel veel televisie gekeken, ik mag nog wel buiten fietsen en dat doe ik soms ook. Verder train ik twee of drie uur per dag, maar verder kunnen we weinig. Thuisblijven, veilig blijven en rustig afwachten.”