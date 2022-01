Herlings verlaat trainingskamp in Spanje met nieuwe voetblessure

The Bullet is terug in de Lage Landen om zijn blessure te laten onderzoeken. Hij liep het pijntje maandag op toen hij aan het trainen was op zijn KTM in Spanje, waar hij met zijn team zich voorbereid op de start van het WK motorcross. Afgelopen weekend schreef de regerend wereldkampioen MXGP nog de wedstrijd in het Spaans kampioenschap op zijn naam in Montearagon, zijn eerste wedstrijd dit seizoen.

"Herlings kwam iets tekort op een normale kleine sprong en stopte direct met rijden. Hij is naar huis teruggekeerd voor medische hulp", zo leest het bericht van KTM. Het gaat dit keer om een blessure aan zijn linkervoet. In 2019 verbrijzelde de vijfvoudig wereldkampioen zijn rechtervoet in Spanje, een blessure die hem lang heeft achtervolgd.

De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar het zal hoe dan ook een race tegen de klok worden om op tijd fit te zijn voor de start van het seizoen. Herlings is geen rijder die snel opgeeft en dus zal hij niet zomaar naar huis zijn vertrokken. De eerste GP van het seizoen is op 20 februari in het Britse Matterley Basin.