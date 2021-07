Herlings rijdt MXGP van Vlaanderen ondanks schouderblessure

Het bleef lang spannend of de KTM-rijder zou kunnen starten. Zoals bij Herlings gebruikelijk in dit soort situaties houdt hij en het KTM-team zich stil tot er echt nieuws is om de concurrentie niets wijzer te maken. Nadat berichten Motorsport.com bereikten dat de motoren van de viervoudig wereldkampioen door de FIM gekeurd waren, leek het er lang op dat dit een showtje was van KTM om de concurrentie onder druk te zetten.

Later in de middag werd echter duidelijk dat Herlings daadwerkelijk gaat proberen om de GP in Lommel te rijden. Op zaterdagochtend was de crosser nog op de baan in Deurne te vinden voor een laatste test, nadat de dokter al zijn fiat had gegeven. Vermoedelijk zal Herlings in de trainingen bekijken hoe hij ervoor staat. Een paar rondjes rijden is namelijk wel iets anders dan een volledige GP op de zwaarste baan ter wereld.

"Ik heb vandaag gereden op de motor en we gaan het proberen morgen", vertelt Herlings via zjn werkgever KTM. "Mijn schouder doet nog wel een beetje pijn, maar ik sta vijftig punten achter dus morgen moet ik de schade zien te beperken."

Herlings raakte een kleine twee weken geleden geblesseerd tijdens zijn thuiswedstrijd, de MXGP van Nederland in Oss. Door een haperend holeshot-device en een overdreven sprong van de Italiaan Ivo Monticelli kwamen de twee rijders met elkaar in aanraking. Herlings kreeg het voorwiel van de Kawasaki-rijder op zijn schouder, maar reed de wedstrijd wel uit en won zelfs. Achteraf zou blijken dat hij een scheur in zijn schouderblad op had gelopen, waardoor hij de MXGP van Tsjechië al miste.

The Bullet reisde op verzoek van KTM wel af naar Tsjechië en vertelde daar dat onder normale omstandigheden hij pas tijdens de MXGP van Finland zou terugkeren. Door het annuleren van die wedstrijd en het feit dat grote concurrent Tim Gajser ten val kwam en kostbare punten liet liggen, zal hij extra zijn gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren.

"We hebben vier weken om volledig fit te worden voor de race in Turkije", doelt Herlings op de pauze tussen de MXGP van Letland en Turkije, die drieënhalve week duurt. "We gaan ons focussen op de tweede helft van het seizoen. Lommel is een baan die me goed ligt, dus ik wel het in ieder geval proberen. Dan weet ik zeker dat ik aan het einde van het seizoen geen spijt heb van wat mijn keuzes."