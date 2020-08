Herlings ziet voorsprong slinken: "Had zeker beter gekund"

Gezien het grillige karakter van de MXGP-kalender wil Herlings er alles aan doen om de rode plaat te behouden. Het kwam de KTM-rijder dan ook niet slecht uit dat het seizoen weer op gang zou komen in Kegums, waar hij vier van zijn laatste vijf manches wist te winnen. Tijdens de GP van Letland van zondag liep dat echter anders.

In de eerste manche startte Herlings matig en moest hij vanaf P9 zijn weg terug zien te vinden naar de top. Een worsteling met Jeremy Seewer, waarvoor Herlings een enkele keer flink moest uitwijken, versperde hem de weg. De viervoudig wereldkampioen zou niet verder komen dan P4. Het resultaat: de winnende Tim Gajser nam een hap van zeven punten uit de leiding van Herlings, die nu nog maar twee punten overhield.

De wedstrijd ging van kwaad naar erger toen Herlings ten val kwam bij de start van de tweede manche en van achteren moest herbeginnen. Uiteindelijk zorgde een valpartij van Gajser ervoor dat Herlings in die tweede manche zelfs weer twee puntjes uitliep. Na afloop was Herlings niet tevreden, maar zag hij dat het ook slechter had kunnen aflopen. "Vandaag had zeker beter gekund", zo stelde hij. "Ik had wat slechte starts en ik was gewoon iets te langzaam in die eerste manche." Ook over de tweede manche was hij niet tevreden. "Ik vocht me wel terug van de laatste naar de vierde plaats, maar had daarvoor te veel energie nodig."

Al met al is Herlings blij dat het begonnen is en gaat de knop snel om naar de woensdag, als de GP van Riga op het programma staat. "Ik ben zeker niet tevreden, maar we zijn weer aan het racen en ik weet wat me te doen staan voor wanneer we woensdag weer aan de beurt zijn."

Cairoli likt de wonden

Ook Herlings' merkgenoten Tony Cairoli en Jorge Prado wisten het podium niet te halen tijdens de GP van Letland. Cairoli kende, net als zijn rivaal Herlings, grote problemen tijdens de starts. "Mijn starts waren mijn voornaamste probleem vandaag en het is hier lastig om in te halen", klaagde Cairoli over de harde ondergrond in Letland. In de eerste manche vocht Cairoli zich vanaf buiten de top 20 terug naar de zevende plek, maar in de tweede manche sloeg het noodlot toe. "Ik had een betere start, maar werd door een andere rijder geraakt in de eerste bocht. Daarbij heb ik mijn knie weer verdraaid." Uiteindelijk eindigde Cairoli in de tweede manche als 17e.

Al met al wil de kleine Siciliaan weer laten zien waar hij toe in staat is. "We moeten niet in paniek raken want we willen vooruit. Ik wil weer achter het hek staan aan laten zien dat ik het nog steeds kan. Maar het is echt belangrijk dat we vooraan starten, daar moeten we aan werken!"

Prado tevreden met P7

Voor Jorge Prado was de herstart van het seizoen een goede test. Na een dijbeenblessure in december was er enkele maanden geleden een nieuwe kwetsuur: een gebroken sleutelbeen. Met slechts een maand op de motor, kijkt de Spaanse debutant dan ook tevreden terug op zijn zevende stek. "Ik ben erg blij", laat Prado via zijn werkgever KTM weten. "Ik had een matige kwalificatie en dat heb ik goed kunnen keren. Maar het was zwaar en ik moet ook echt aan mijn fysiek gaan werken, maar alles bij elkaar voelde het best prima. Qua snelheid zit ik er goed bij. Het moet alleen nog iets beter", weet Prado.