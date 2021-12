2021 gaat de boeken in als één van de spannendste kampioenschappen ooit, hoe heeft u naar de ontknoping gekeken?

“Ik heb nog nooit iets gezien als dit! Romain [Febvre] en Tim [Gajser] hebben het niveau ongelofelijk hoog gehouden. Hetzelfde geldt tot enkele races voor het einde ook voor Tony [Cairoli] en Jorge [Prado]. Het was een heel bijzonder kampioenschap, maar Jeffrey is dan ook een geweldige atleet. Hij is tot nu toe niet erg gelukkig geweest in zijn carrière, maar hij vecht zich altijd terug na zijn blessures. Het was uiteindelijk echt een kwestie van 'The last man standing' en als je naar de titelstrijd kijkt denk ik dat Jeffrey absoluut de verdiende winnaar is geworden.”

U noemt geluk. Herlings heeft natuurlijk al heel veel meegemaakt, dit seizoen niet uitgezonderd, maar aan het einde leek het geluk hem toch een beetje toe te lachen. Was het misschien tijd dat het geluk een keertje zijn kant op viel?

“Natuurlijk was dat hem wel gegund, maar ik zie om eerlijk te zijn geen klein beetje geluk voor hem dit jaar. Als je iets kan zeggen, dan is dat dat hij een keertje niet ongelofelijk veel pech heeft gehad aan het einde. De crash in Teutschenthal [met Prado] en Arco di Trento leverden hem geen zware blessures op. Met iets meer pech was dat wel gebeurd.”

De vraag ligt, gezien de schermutselingen tussen de KTM-rijders, redelijk voor de hand, maar is dit ook op KTM-niveau een ongelofelijk lastig seizoen geweest?

“Ja natuurlijk, maar eigenlijk is het heel normaal dat die dingen gebeuren. Wij zijn geen voetbalteam, hè. We spelen niet in een team tegen een ander team. Het is een individuele sport en iedereen vecht voor zichzelf: voor contracten en voor prijzen. Ze geven dus alles. Iedereen wil maar één ding: ze vechten allemaal voor hetzelfde plekje. Dat is voor ons als bedrijf niet altijd het prettigste om te zien, maar het is ook heel moeilijk voor ons om daarin in te grijpen en ze te vertellen wat ze moeten doen. Dus ik ben blij dat het allemaal goed is gegaan, iedereen gezond is en we het resultaat hebben behaald wat we wilden.”

Bent u het eens met de stelling dat dit het zwaarste kampioenschap is geweest voor Herlings?

“Dat klopt helemaal! Het zwaarste en zijn beste seizoen, daar ben ik het helemaal mee eens. Hij moest zich van zijn beste kant laten zien en dat was net genoeg om kampioen te worden.”

U kent hem al zo lang en ik denk dat we Herlings dit jaar enorm hebben zien groeien. Nu heeft u hem veel langer van dichtbij kunnen zien ontwikkelen, hoe heeft u daarnaar gekeken?

“Hij is enorm gegroeid. Om te zien hoeveel sterker hij mentaal is geworden, is heel mooi om te zien. Voor mij is het alsof je een kind ziet opgroeien, met dezelfde leeftijd als mijn dochter. Dat maakt de relatie met deze jongen zo bijzonder voor mij. En het mooiste is dat dit hem voor de toekomst ook veel vrijer maakt in zijn hoofd. Ik ben ongelofelijk blij voor hem dat hij deze titel heeft gepakt, nog meer voor Jeffrey dan voor KTM zelf.”

Onlangs verraste Herlings vriend en vijand door te zeggen dat hij misschien nog wel bij gaat tekenen voor twee of drie jaar. Ik kan me voorstellen dat op dit moment KTM dat wel ziet zitten.

“Ik weet niet eens hoelang zijn contract momenteel nog loopt, maar ik weet een ding zeker: wij gaan door met hem zolang dat hij wil racen. Ik wil niet dat hij nog van merk verandert. Ik zie hem graag de rest van zijn carrière bij ons rijden en ik denk dat hij er hetzelfde over denkt. Zolang hij mee wil racen voor de titel hebben wij een motor voor hem. Hij is een sterke en eerlijke vechter, dus als de tijd daar is dat hij zich realiseert dat hij niet meer kan winnen, zal hij ook willen stoppen. Tot dat moment zullen wij er altijd voor hem zijn!”