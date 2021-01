Monticelli maakt promotie naar MXGP-fabrieksteam Kawasaki

De 26-jarige Italiaan begint komend seizoen aan zijn vierde jaar in de topklasse van de motorcross. Hoewel de coureur tot nu toe nooit echt een hoogvlieger was, kreeg hij de afgelopen seizoenen wel steeds vaker de aansluiting bij de top-tien. In 2019 eindigde hij verschillende keren in de top-vijf. Vorig seizoen was Monticelli de teamgenoot van Glenn Coldenhoff bij Standing Construct GasGas, maar had de coureur het moeilijker omdat hij kampte met een knieblessure. Ondanks dat haalde hij enkele top-tien klasseringen en eindigde hij in het kampioenschap op de vijftiende plaats.

Na afloop van de laatste ronde van het seizoen werd Monticelli geopereerd en kon zich vanaf dat moment focussen op het herstel. Hij is nu tijdig fit voor de start van het nieuwe seizoen, dat begin april in Oman van start zou moeten gaan. “Ik ben blij dat ik de kans heb om bij KRT te rijden, een fabrieksteam”, sprak een verheugde Monticelli. “Er zijn niet zoveel fabriekszitjes in de MXGP beschikbaar, dus dit is voor mij een hele eer en een droom die uitkomt. Ik heb al wat tijd met het team doorgebracht en het voelt perfect. Ik heb de motor helaas nog niet kunnen testen omdat ik na de laatste Grand Prix geopereerd ben. Ik heb het hele seizoen last gehad en de artsen hebben de situatie opgelost, er zat bovendien een scheurtje in de meniscus. Ik heb een paar weken moeten rusten, maar ik ben tijdig begonnen met trainen en ik ben nu klaar om de motor te testen.”

Monticelli neemt bij Kawasaki de plek over van Clement Desalle, die vorig jaar na een lange carrière zijn pensioen aankondigde. De Italiaan wordt teamgenoot van Romain Febvre, een voormalig wereldkampioen en een vaste waarde in de top van de MXGP. Voor Monticelli is het doel om ook de aansluiting te krijgen: “Ik heb nu voor het eerst kans om elke dag met een trainer te werken en dat zal mij zeker beter maken. Mijn doel is om constant te presteren en altijd in de top-vijf te eindigen. Dat is zeker mogelijk als we volgens plan kunnen werken. Ik zal veel leren naast een voormalig wereldkampioen als Romain. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen.”