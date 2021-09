Italië onttroont Nederland in Motocross of Nations ondanks straf

Herlings pakte direct kopstart en leek Coldenhoff in zijn kielzog mee te krijgen, maar de Yamaha-rijder raakte voor de tweede keer vandaag de wand in de eerste bocht en verloor snelheid. Lupino sneed in de eerste bocht af, waardoor hij later een straf zou krijgen. Terwijl Herlings vooraan wegreed, kwam Coldenhoff op de vijfde plek terecht. Al snel pakte Coldenhoff de vierde plek en kon in de achtervolging op Ben Watson en Tony Cairoli.

De Belgen, die de tweede plek in handen hadden bij het ingaan van de laatste race, zagen een bijna zekere podiumplek in rook opgaan door een mechanisch probleem van Cyril Genot. Ook Italië begon nog even te zweten toen Alessandro Lupino de mist in ging, maar de voorsprong Team Nederland, liefst elf punten, was te groot om nog roet in het eten te gooien. Zelfs toen Watson zijn derde plek vergooide en Coldenhoff voorbij zag komen, bleef Nederland op zilver steken.

Vooraan was Herlings, zoals eigenlijk het hele weekend al het geval was, een klasse apart. Hij reed Cairoli op een dikke achterstand en ook die had op zijn beurt niets te duchten van Coldenhoff. Als er vooraan nog iets zou veranderen, dan lag dat toch echt in handen van Lupino, die op P9 reed en wel foutjes maakte, maar niet echt veel plekken meer verloor. Achter Herlings, Cairoli en Coldenhoff werd Watson vierde en verzekerde Groot-Brittannië zich van de derde plek op het podium. Frankrijk speelde geen rol meer in de laatste manche en werd vijfde.

In de slotfase was er nog even twijfel over de titel van Italië, daar Lupino de baan af had gesneden en tien plekken achteruit zou worden gezet. Nederland lag daardoor nog lang op de virtuele eerste plek, maar Lupino pakte in de slotfase nog een plekje. Daardoor is Italië verzekert van de titel, zelfs wanneer het nog een straf zou krijgen van tien punten, waarover wordt gesproken.

Voor Cairoli is het extra speciaal. De Siciliaan werd al negen keer wereldkampioen, maar won nog nooit de Motocross of Nations. In zijn laatste seizoen, voor eigen publiek, is dat hem alsnog gelukt. Voor Italië is het de derde Motocross of Nations-titel in totaal.

Mocht er meer informatie komen over de mogelijke straf voor team Italië en de gevolgen daarvan, leest u dat op deze website.