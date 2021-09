Italië in sterkste opstelling naar MXoN, Musquin haakt af

Team Nederland was vooralsnog het enige grote land dat de sterkste rijders selecteerde voor deze ongewone Nations tijdens het seizoen. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk verdedigen de titel. Nu heeft grote concurrent Italië dus ook zijn team aangekondigd.

Tony Cairoli zal de aanvoerder zijn voor Italië. Het is voor de negenvoudig wereldkampioen mogelijk de laatste keer dat hij aan deze illustere wedstrijd meedoet, al weet je dat nooit bij de oude vos. Wel zeker is dat het de laatste keer is dat hij dit doet voor eigen publiek. Hij won de Nations nog nooit, maar stond al wel op het podium. In RedBud, in 2018, werd Italië tweede, maar werd het gediskwalificeerd vanwege brandstofproblemen.

Cairoli wordt bijgestaan door de sterk presterende MX2-debutant en teamgenoot Mattia Guadagnini en Alessandro Lupino, die een renaissance mee lijkt te maken bij Marcheti Racing Team.

Musquin haakt af na positieve coronatest

Team Frankrijk leek aanvankelijk de sterkste concurrent te worden voor Nederland. Maar na afmeldingen van Maxime Renaux en Romain Febvre heeft nu ook Marvin Musquin afgezegd. De KTM-rijder die al lange tijd uitkomt in Amerika werd voor het eerst in lange tijd weer geselecteerd, maar testte eind augustus positief op corona. Sindsdien keerde Musquin nog niet terug in competitie. De aangewezen MXGP-rijder heeft laten weten zich fysiek niet goed genoeg te voelen om deel te nemen en wordt vervangen door Benoit Paturel. De JM Honda Racing coureur is zeker geen verbetering voor het team, maar wel een vaste kracht in het MXGP-kampioenschap.