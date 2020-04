Hoe het GasGas-fabrieksteam in recordtempo is ontstaan

Het eerste belletje kwam, vlak na de Motocross of Nations van 2019, van KTM-baas Robert Jonas als een verrassing voor Standing Construct KTM-teambaas Mathys. “Ik had eerder al vernomen dat de groep van Stefan Pierer, waar KTM, Husqvarna en WP deel van uitmaken, een meerderheid van de aandelen in GasGas had gekocht, maar er nog niet bij stil gestaan dat dit ook voor MXGP gevolgen kon hebben”, zo legde Mathys uit in gesprek met Motorsport.com. “Robert legde me uit dat men grootse plannen had met GasGas en dat men snel in competities van het hoogste niveau wilde uitkomen om motoren te ontwikkelen voor de markt en merkbekendheid voor het merk te genereren.”

Hoewel Mathys graag vasthoudt aan zijn werkwijze en dus niet direct heel welwillend stond tegenover verandering, zag hij met GasGas wel mogelijkheden. “Tijdens het gesprek werd duidelijk dat GasGas met een KTM-basis, net als Husqvarna, zichzelf zou doorontwikkelen. Voor ons was dat het belangrijkste: dat de motor, het materiaal en de werkwijze gelijk zou zijn aan waarmee we in 2019 zo goed presteerden.”

Glenn Coldenhoff, Standing Construct KTM met teambaas Tim Mathys achterop. In 2019 won Coldenhoff twee races en eindigde hij als derde in de WK-strijd. Foto: Ray Archer

Voorseizoen op KTM’s

Gezien de korte aanloop naar het nieuwe seizoen en het feit dat er eigenlijk nog geen GasGas-motorcrossmachines bestaan, was het niet verwonderlijk dat de machines pas op het laatste moment konden worden gepresenteerd. Toch waren de media en fans verrast dat Ivo Monticelli en Coldenhoff hun gehele voorseizoen op KTM’s bleven rijden.

“Dat was puur praktisch”, zegt Mathys daarover. “Heel de winter door is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe motor. Er is al van alles ontwikkeld en er komt nog heel wat aan. Om alle mogelijke risico’s uit te sluiten wordt elke aanpassing uitvoerig getest wat uiteraard veel tijd in beslag neemt.” Daarnaast was het voor het hoofdconcern van belang dat de looks ook op orde zouden zijn. “Vanuit de commerciële kant wordt er ook op datzelfde niveau gedacht. Na tal van overwegingen en aanpassingen kregen we inderdaad pas heel laat de definitieve versie waarmee we het seizoen dienden te starten.”

Voor de eerste wedstrijd in Engeland was een persconferentie gepland en ook die ging niet door, al had dat een andere reden, zo vertelde Mathys. “Dat was echt vanwege de slechte weersomstandigheden. De mensen van KTM hadden alles netjes georganiseerd en plannen gemaakt. Maar gezien de omstandigheden is toen geconcludeerd dat we niet een professionele voorstelling konden mogelijk maken. Dat mag alleen op het allerhoogste niveau, ook qua PR en marketing."

Bijna ook een GasGas MX2 bij Standing Construct

Er gingen geruchten rond dat Standing Construct geen trek had in een MX2-rijder en dat KTM daarom uiteindelijk aanklopte bij het Duitse DIGA Procross. Het was echter niet onwelwillendheid van het sympathieke team. “Het was lange tijd de bedoeling dat wij ook een MX2-programma zouden doen. Op zich waren we daar positief over aangezien Wim (van Hoof), onze crewchief en blokkenman, en ik van jongsafaan gepassioneerd zijn door tunen. Zo waren we in onze eigen MX2-jaren altijd bezig met zoeken om een halve pk meer te vinden, wat altijd een zoektocht is.”

Uiteindelijk kwam het er echter niet van. “We hadden in 2019 ervaren dat een derde rijder [Max Anstie, red.] niet zomaar ‘een rijder extra’ is maar dat het heel wat georganiseer met zich meebrengt. Als daar dan nog bijkomt dat het in een andere categorie is… daarbij zijn heel veel onderdelen anders, heb je ander personeel over en vooral als het gaat om fly-over races, is dat een enorme post. Daarbij komt dat we dan in weekenden geen momenten rust hebben in onze tent, zoals we dat nu wel hebben als de MX2 rijdt.”

Tot slot geeft Mathys aan dat ook financiële belangen een grote rol speelden, zowel qua uitgaven als aan inkomsten. “Budgettair zaten wij en Oostenrijk wat ver van elkaar af waardoor we in onderling overleg ervan af hebben gezien. Als je kijkt naar MXGP ten opzichte van MX2 qua sponsorinkomsten en aandacht van buiten de sport is er immers een groot verschil.”

Totaalplaatje

Wie dit jaar, ofwel in Valkenswaard of Matterley Basin of wanneer het racen weer wordt hervat, langs de Standing Construct-tent loopt, ziet een enorm verschil. Want naast de motoren, werd ook de rest van teamuitrusting voorzien van een GasGas-sausje. De hierboven geïllustreerde race tegen de klok, kreeg zodoende een extra dimensie.

“Doordat we pas heel laat van de marketingafdeling van de fabriek doorkregen hoe alles eruit moest zien en we daarna nog een compromis moesten bespreken qua onze eigen sponsoruitingen, werd pas heel laat begonnen aan de uitvoering”, verklaart Mathys, die er lachend aan toevoegt: “Onze teamtruck reed pas de woensdag voor Matterley Basin naar buiten bij de bestickeraar. Dan staan de meeste trucks al in de paddock in Engeland!”

