Interview Herlings: 'Net als mijn trofeeën ben ik gemaakt van glas'

Jeffrey Herlings viel in de tweede manche in de derde bocht, maar reed binnen een kwartier naar P5. Hij leek op Gajser te kunnen jagen maar kon het tempo, dat daarvoor seconden sneller was geweest dan de rest, niet volhouden. "Ik heb zo verschrikkelijk veel energie verstookt en ik was maar een halve", vertelde hij in gesprek met Motorsport.com. "Met een halve voet rij ik al drie jaar en nu ook een halve arm." Als hij niet gevallen was, had hij gewonnen. Daar was hij dan wel van overtuigd. "Op het einde kon ik gewoon niet meer. Ik wilde ook geen grote fout maken en crashen", vertelde Herlings over zijn vermoeidheid. Over de status van zijn arm was hij duidelijk: "Die kan ik niet eens meer optillen."

Het was weer zo'n prestatie zoals we die zo vaak van Herlings hebben gezien en toch verbaast hij vriend en vijand er iedere keer weer mee. Zelf blijft hij er nuchter om: "Ik heb mezelf al zo vaak verbaasd, zowel op positief als negatief vlak."

In de eerste manche had Herlings moeite om in te schatten of hij het tot het einde vol zou houden, zo vertelde hij. "Ik reed op de tweede plek en besloot achter Romain Febvre aan te blijven rijden. Zo kon ik energie sparen. Ik had geen idee of en wanneer mijn tempo terug zou vallen en of mijn schouder het vol zou houden. Maar op een gegeven moment had ik door dat ik sneller kon en ging ik hem voorbij. Daarna crashte Romain en toen was het eigenlijk gedaan."

Door zijn heroïsche wedstrijd liep Herlings negen punten in op Tim Gajser, die zelf vier keer op de grond lag. Achteraf gezien lijkt het dan ook een uitstekende keuze te zijn geweest voor de KTM-rijder om te starten. "Op dit moment voelt het niet zo", vertelt hij lachend, refererend aan de pijn in zijn arm. "Ik heb denk ik vijf of zes titels verloren door blessures. Ik ben net als mijn trofeeën op het podium: gemaakt van glas. Dat is behoorlijk frustrerend. Maar ik sta er nog goed voor en wilde het kampioenschap niet zo makkelijk opgeven."