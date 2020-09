Interview: Treedt Vlaamse hoop Geerts in voetsporen van coach Ramon?

Als nummer twee in de strijd om de MX2-titel en met nog een hoop zandwedstrijden op de kalender, ligt Geerts nog op koers om de WK-titel te pakken. Met 21 punten achterstand op Tom Vialle begint hij dit weekend aan het drieluik in Mantova. De vorige Italiaanse wedstrijden, in Faenza, verliepen iets minder voor de coureur uit Geel. Na een sterke seizoensstart reed hij even aan de leiding van het WK, maar nu moet hij dus in de achtervolging.

Hoe kijk je naar het begin van het seizoen?

JG: "Ja wel heel positief eigenlijk. Ik was sterk gestart en heb al twee GP's gewonnen [inmiddels drie, red]. Nog wel wat foutjes gemaakt en valpartijen gehad en daarmee wat verloren. Maar we doen nog altijd mee om de titel dus eigenlijk is er nog niets aan de hand."

Jij een Steve werken sinds 2016 samen. Hoe kwam het dat een oud-wereldkampioen bij Belgisch snelste MX2-rijder aansloot?

JG: "Eigenlijk verliep dat via een sponsor van Steve die ook mij vanaf 2017 wilde gaan sponsoren: Freddy Versluys. Zo zijn we met Steve in contact geraakt. Als je hoort dat een Belgische WK-winnaar samen wil werken, dan sla je dat natuurlijk niet af. Ik was heel blij om met Steve te kun"en beginnen samenwerken en daar heb ik sindsdien heel veel aan gehad."

Wereldkampioen motorcross Steve Ramon en Jago Geerts, Kemea Yamaha MX2, in gesprek met Tim Gerth, journalist Motorsport.com Foto: Niek Fotografie

Steve, had u Geerts al langer in de gaten?

SR: "Lang in de gaten eigenlijk nog niet. Nadat mijn carrière afgelopen was in de GP’s ben ik nog wel internationale wedstrijden blijven rijden en zag ik hem wel eens op de 85-machine. Ik zag wel zeker dat er talent in zat, maar we hadden nog geen contact."

Bent u belangrijker voor Jago op of naast de baan?

"Zowel op als naast de baan eigenlijk. Tijdens het weekend kan ik hem ondersteunen en door de weeks meer op motortechnisch vlak. Ik probeer qua circuit zoveel mogelijk te helpen maar ook met andere vragen kan hij altijd bij mij terecht."

U stond zelf altijd bekend om uw aparte lijntjes op de baan, is dat iets wat Jago dankzij u nu ook op kan pikken?

JG: "Inderdaad reed Steve altijd al aparte lijnen. Hij gaat dan ook voor de manches het circuit rond om nog wat extra lijnen te vinden en die me aan te wijzen."

SR: "Dat is niet altijd even gemakkelijk hoor! Ik kan wel zeggen dat hij een bepaalde lijn moet nemen, maar hij moet dat dan ook kunnen doen. Uiteindelijk voel je dat natuurlijk het beste aan wanneer je zelf op de motor zit. Ik kan wel zeggen: doe dit of doe dat, maar soms is dat niet zo gemakkelijk. Hij probeert dat en dat vind ik het leuke aan de samenwerking."

Jago, heb jij Steve eigenlijk veel zien rijden in zijn beste dagen?

"Ja, best wel! Op TV natuurlijk sowieso wel, maar wij gingen ook regelmatig naar wedstrijden kijken als het niet te ver was. Toevallig was ik er ook bij toen Steve wereldkampioen werd in de MX1 in 2007 in Lierop. Na zijn val [waarbij Ramon zijn rug brak en die in feite het einde van de WK-carrière van Ramon betekende] heb ik hem ook nog vaak op internationale wedstrijden aan het werk gezien."

Galerij: Steve Ramon wordt wereldkampioen in Lierop

Vorig jaar heb je veel pech gehad met de motor, maar werd je alsnog derde. Dit jaar is de motor stukken beter en heb je, denk ik, een enorme stap gemaakt qua starts, is dat voor je gevoel ook waar je het meest gegroeid bent?

JG: "De motor is natuurlijk wel iets beter en net iets makkelijker om mee te starten. Maar ik ben ook bezig geweest met een nieuwe houding en techniek en dat helpt ook zeker. Daardoor ben ik een stuk regelmatiger en zeker op harde banen helpt een goede start enorm."

SR: "Ik denk dat Jago in zijn algemeenheid ieder jaar nog groeit. Hij is ook weer wat sterker en volwassener geworden, krijgt meer vertrouwen. Het ging in het verleden ook nog wel eens fout en je ziet dat hij daar lering uit trekt. Nu strijdt hij mee om de titel en daar gaat hij denk ik heel goed mee om ook."

Jago Geerts, Kemea Yamaha MX2 Factory Racing Foto: Kemea Yamaha MX2 Factory Racing

Ik vind het mooi om te zien dat Jago altijd veel moeite steekt in het persoonlijk aanspreken van zijn fans op sociale media. Voel je een verantwoordelijkheid als rolmodel voor de Belgische jonge crosser?

JG: "Ik wil wel graag zoveel mogelijk fans warm maken voor de motorcross inderdaad, zodat dat ook in ons land weer een belangrijkere rol kan gaan spelen. Wat talenten betreft houdt het in België ook niet heel erg over, dus ik hoop zo jongere fans ook enthousiasmeren om te gaan crossen!"

Wie waren eigenlijk jouw rolmodellen vroeger?

JG: "Naast Steve en natuurlijk Stefan Everts was ik natuurlijk ook groot fan van iemand als Ken Roczen. Ik supporterde echt niet alleen voor de Belgen. Toevallig was ik er ook bij toen Duitsland in Lommel de Nations won. Ik ga niet zeggen of ik voor Duitsland of België juichte. Eigenlijk maakte het mij niet zoveel uit, als he maar mooie wedstrijden zijn."

Rondom Jago hangt altijd een hele herkenbare groep fans gehuld in de Belgische kleuren. Ik kom ze overal tegen, zelfs backstage op de Zwarte Cross, hoe is die club fans ontstaan?

JG: "Dat is ooit begonnen bij een nichtje van mij en haar vriend. Mijn vriendengroep sloot al snel bij de club aan en sinds 2017 verkopen zij bijvoorbeeld ook kleding. In het begin waren het vooral mensen uit de omgeving maar inmiddels komen ze steeds meer vanuit heel België, dus dat is wel heel mooi om te zien."

In het verleden zagen we je vaak strijden met Roan van de Moosdijk. Nu kom je hem weer tegen in de MX2, hoe is dat?

JG: "Dat is wel speciaal inderdaad. We rijden al onze hele carrière in dezelfde categorie en al sinds de 50cc zijn we concurrenten. Vorig jaar, toen hij in Turkije reed, hadden we al een mooi gevecht."

Archiefbeeld: Roan van de Moosdijk, Jago Geerts en Kim Savaste samen op het EMX85-podium in Finland (2014). Photo by: Ray Archer

Toevallig werkt Van de Moosdijk ook heel nauw samen met een oud-crosser: Marc de Reuver. Ik denk dat zij qua duo wel heel anders in elkaar zitten dan jullie. Zo stelt De Reuver altijd dat zijn pupillen kunnen leren van de fouten die hij maakte als rijder...

SR (lachend): "Zo denk ik er niet over nee! Natuurlijk heb je altijd wel eens zoiets van: wat had ik nog beter kunnen doen? Maar ik kan echt niet veel dingen opnoemen. Ik heb altijd maximaal voor mijn sport geleefd! "

Toen Everts stopte, greep Steve de kans om de WK-titel te pakken. Maar sindsdien is het voor België lang stil gebleven. Ik ga ervan uit dat u, Steve, hoopt dat Jago de volgende gaat zijn?

SR: "Natuurlijk hoop ik dat wel. Dat zou wel heel mooi zijn hè? Als Jago het WK zou kunnen winnen zou dat mij als coach natuurlijk ook een fantastische voldoening geven. Maar voor nu is het voor ons belangrijk om kalm te blijven en iedere wedstrijd er te staan. Ik denk wel dat Jago er klaar voor is. Het vertrouwen is er. Hij rijdt goed en het zal nu een kwestie zijn om constant te blijven presteren."

Moet u veel druk bij Jago wegnemen?

SR: "Dat valt eigenlijk wel mee. Jago is gelukkig een hele rustige jongen. Dat ben ik zelf ook altijd geweest. Hij heeft ook een goed team om zich heen, dus dat zit wel goed."

Aan het begin van het seizoen had je de rode plaat in handen, maar inmiddels is die naar Tom Vialle toe. Gezien de ontwikkelingen van corona, voel je niet een druk om zo snel mogelijk de WK-leiding over te moeten nemen?

JG: "Ik ben daar eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig op dit moment. De rode plaat is altijd mooi, maar er worden denk ik nog wel redelijk wat wedstrijden verreden. Ik heb al meer kansen gehad om de rode plaat terug te pakken, maar je moet niet altijd alle risico's willen nemen. Als je valt kun je natuurlijk alleen maar meer punten verliezen."

Jago Geerts, Kemea Yamaha MX2 Factory Racing Foto: Yamaha MX2 Factory Racing/Eva Szabadfi

Je rijdt nu noodgedwongen met nummer 193, maar ik heb je eerder met 93 zien rijden. Dat is nu in handen van Jonathan Bengtsson. Zou je, wanneer dit beschikbaar komt, weer terug willen naar dat nummer?

JG: "Ik heb altijd met 93 gereden. Dat kwam omdat een vriend van ons daar altijd mee reed. Wij gingen altijd samen trainen en toen ben ik ook met 93 gaan rijden. Als het vrij is ga ik dan ook wel weer met 93 rijden. Dat blijft mijn nummer."

Nog even over de toekomst. Dit is je laatste contractjaar bij Yamaha in de MX2 en volgens mij mag je nog wel een paar jaar in deze klasse door blijven rijden. Rijd je volgend jaar weer op de blauwe machine?

JG: "Ik mag inderdaad in theorie hierna nog drie jaar in de MX2 rijden. Natuurlijk zou het het leukste zijn als ik eerder overstap, mocht ik twee keer wereldkampioen worden [lachend]. Op het moment verloopt alles goed binnen het team. Maar ik ga nu eerst alles geven dit jaar en daarna zien we wel."