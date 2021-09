Interview Coldenhoff: "Tweede helft seizoen moet constanter"

In de eerste zeven GP's was Coldenhoff slechts twee keer goed voor een dubbele top-vijf finish. De eerste was in Maggiora, waar hij tijdens de derde GP van het seizoen zijn eerste podium pakte, de tweede keer was Tsjechië. Verder waren er vooral uitschieters en valpartijen, technische problemen of fysiek ongemak. Toch blikt Coldenhoff met een overwegend positief gevoel terug op de eerste races van het seizoen 2021, waarin hij voor het eerst bij het Yamaha fabrieksteam rijdt.

"We zijn wel positief bezig", vertelt Coldenhoff in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Maar we hebben ook nog wel wat tegenslagjes. Ik ben alles behalve constant geweest, terwijl dat normaal mijn kracht is. Dat is gewoon erg jammer." Het positieve gevoel zit hem met name in zijn eigen progressie en het feit dat hij de blauwe machine, na goed werk van het team, naar zijn zin heeft. "Ik merk wel echt dat ik een stap heb gemaakt afgelopen winter. In andere jaren zat ik er zo vroeg in het seizoen nog niet zo dicht bij de top als nu. Ik kan met de beste mee en dat kan extra weekend. De wisselvalligheid van begin dit jaar, daar ben ik minder over te spreken."

Het meest frustrerend voor Coldenhoff was misschien nog wel zijn thuiswedstrijd in geboorteplaats Oss. Na een tweede plek in de eerste manche, achter Jeffrey Herlings, leek Coldenhoff door de blessure van zijn landgenoot de eerste gegadigde te zijn om de GP-zege te pakken. Hij viel echter en liep zelfs een kleine hersenschudding op. "Ik heb de rondjes daar wel gereden, maar daar was ik zelf niet bij. Na zo'n val wil je punten pakken, maar zelfs dat is niet gelukt. Als ik er daar niet af ga liggen, na een super super goede eerste manche, kan ik gewoon voor de overwinning mee doen."

De tegenslagen lieten Coldenhoff niet onberoerd. "Dat gevoel van Oss probeer ik ook gewoon vast te houden, maar dat is best wel moeilijk. De GP in Lommel ging heel erg slecht en daar kwam Letland achteraan. Daar was ik behoorlijk ziek, maar reed ik wel sterk. Toen had ik opeens een technisch probleem. Dat kan gebeuren. Maar de moed zakt je wel een beetje in de schoenen en dan is het even moeilijk om er bovenop te blijven komen."

Afrekenen met twijfel

Een week na die GP in Letland deed Coldenhoff wat hij het beste had kunnen doen: met alle eventuele twijfels afrekenen door op de Keiheuvel alle drie de manches te winnen en onder meer Herlings te verslaan. "Beter kan natuurlijk niet. Dat doet heel erg goed. Natuurlijk worden er geen WK-punten verdiend en gaat zo'n wedstrijd nergens over, maar het is wel de bevestiging dat ik gewoon mee kan doen."

Wat Coldenhoff in iedere geval zeker weet, is dat hij er uitstekend voor staat en zijn motor ook. "Het is inmiddels wel helemaal mijn motor inderdaad. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar de basis is uitstekend. Je moet de motor ook naar jouw zin kunnen maken, daar gaat het om en ik weet precies wat ik wil. Dat hebben ze nu ook met de Yamaha voor elkaar gekregen, dus daar ben ik heel erg blij om. Ik denk dat ik de snelste motor van het veld heb."

Met de vertrouwensboost en de uitstekende motor lijkt het een kwestie van tijd voordat Coldenhoff zijn constante vorm terug weet te vinden en wekelijks om het podium strijdt.