Openhartige Vlaanderen: “Trainer mentaal erg belangrijk”

Na uitvalbeurten in Valkenswaard stond het gezicht op onweer bij Vlaanderen. Na een zware knieblessure was zijn seizoensstart toch al wat gemankeerd en nu hielp het materiaal ook nog eens niet mee.

Hoe anders stond het gezicht van Vlaanderen toen we hem tijdens de voorbereiding op de hervatting van het seizoen in Arnhem spraken. De zorgen over die knie zijn weg en ook de motor is steeds meer naar wens. Tijdens de GP's in Letland en Faenza zaten slechte starts hem nog regelmatig dwars, maar de stijgende lijn is gevonden.

Voor Vlaanderen staat 2020 in het teken van drie transities. Niet alleen is 2020 het eerste seizoen van Vlaanderen op de grote motor, maar daarnaast stapt hij ook over naar een nieuw team en een ander merk, dat overigens ook voor het team nieuw is. Vooral dat laatste kostte hem de nodige moeite, zo legt hij uit.

2020 is voor jou en het team een flink overgangsjaar, kun je dat eens toelichten?

"De overstap naar de grote motor en van team zelf was geen probleem, daar moet je even aan wennen, maar dat was zo gedaan. De grootste stap voor mij was om van een Honda [waarvoor Vlaanderen in de MX2 uitkwam] naar een Yamaha te verplaatsen. Het verschil tussen die twee is echt enorm. Waar de balans bij een Yamaha enorm van belang is en die veel gebruik maakt van de ophanging, is dat bij een Honda compleet anders. Daar maak je veel meer gebruik van het frame. Dus twee compleet andere motoren en manieren van rijden. Hoe je zit, waar je stuur zit, waar je motor zit, het is compleet anders."

Calvin Vlaanderen, Gebben van Venrooy Yamaha Racing Foto: Niek Fotografie

Heb je hiervoor al eens op een 450 van Honda kunnen rijden?

"Nee, eigenlijk niet. Ik heb daar wel naar gevraagd en wilde dat wel, maar dat stonden zij toen niet toe. Dus dit is de eerste keer dat ik erop kan rijden. Als je op hetzelfde merk blijft en naar een 450 gaat, is dat denk ik veel gemakkelijker. Maar dat is natuurlijk wel een uitdaging die ik zelf aan ben gegaan."

Had je zelf eerder over willen stappen naar de 450?

"Ik had niet het gevoel dat ik er eerder klaar voor was. Je moet goed voorbereid meedoen om in dit deelnemersveld potten te breken. Mentaal doe je dan een stap terug en heb je misschien het gevoel dat je niet goed genoeg bent om top-tien te rijden. Nu had ik dat gevoel wel. Je moet niet vergeten dat, wanneer je één slecht jaar in de 450 hebt, het zomaar voorbij kan zijn."

Je rijdt nu met een stuk meer vertrouwen dan voor de coronacrisis. Ik heb begrepen dat je nu met oud-crosser Herjan Brakke als trainer rijdt en dat het team de ophanging flink heeft aangepast, wat maakte voor jou het grootste verschil?

"Het grootste verschil is wel dat ik met Herjan train. Ik had altijd al het gevoel dat ik nog iets miste en dit geeft me vertrouwen en motivatie. Ik trainde altijd in mijn eentje en dan ligt verveling wel een beetje op de loer. Als je het hele jaar, iedere week, iedere dag, voor je gevoel, steeds maar weer hetzelfde doet, wordt het wel een beetje routine. Herjan neemt veel dingen rondom planning voor zijn rekening en dat neemt bij mij heel veel stress weg. Hij organiseert alles. De rijders van Hutten Metaal Racing [die Brakke eveneens begeleidt] motiveren mij ook. Ik ga nu gewoon met veel meer plezier naar de baan. Hiervoor voerde ik ook wel de arbeid uit die nodig was, maar misschien met 98% in plaats van de volle honderd en nu heb ik er veel meer plezier in."

Herjan Brakke met Calvin Vlaanderen Foto: Niek Fotografie

Is dat ook een belangrijk onderdeel waar Herjan Brakke met jou aan werkt: het mentale aspect?

"Ja zeker! Big time! Dat is een van de redenen dat ik hem heb aangenomen. Ik heb in het verleden best mentaal moeite gehad om te blijven vertrouwen in mezelf. Hij helpt me daar heel erg bij. Alleen al iemand waarmee je kan praten scheelt al zoveel. Ik heb natuurlijk een vriendin die altijd klaar voor mij staat, maar dat is toch anders. Iemand als Herjan, die gewoon zegt wanneer ik goed aan het rijden ben maar ook eerlijk tegen je kan zijn, is zo waardevol. Er zijn ook wel dagen dat ik Herjan haat en hem een poffert op zijn kop wil geven, maar dat is zijn taak: kritisch zijn. Soms is dat lastig om op te nemen en te accepteren, ik ben ook vrij emotioneel, maar op de lange termijn is dit absoluut de juiste keuze. Dus ik ben heel blij dat we nu samen werken. Hij krijgt honderd procent uit me en dat gaan we terugzien in de resultaten."

Waarom was het zo belangrijk dat de ophanging werd aangepast?

"Daar kan ik niet teveel over vertellen, maar het is wel een grote verbetering en het gevoel met de motor is gewoon stukken beter. We hebben met de oude ophanging heel veel getest, maar kregen het gewoon niet voor elkaar. Het vertrouwen was nu gelijk goed en dat was eerder gewoon niet."

We zien je steeds verder naar voren komen. Met name in de kwalificatie voor de tweede GP in Letland was je zeer indrukwekkend met een derde tijd. Toch vallen de raceresultaten nog een beetje tegen. Hoe kijk je daar zelf naar?

"Ik wil laten zien dat ik het ook in de races kan. Ik kreeg heel veel berichten na die kwalificatie van mensen die me een 'one lap wonder' noemden. Dus toen zei ik al: 'Wacht nog maar een paar races, dan kom ik je wel tegen!' Die MXGP-toppers rijden nu nog wel op een ander niveau. Maar daar kan ik mezelf ook bij rijden. Ik weet van mezelf dat ik altijd een paar jaar nodig heb. Dat is in de EMX en MX2 ook zo geweest: steeds begon ik onderaan en ben ik naar de top-vijf toegereden. Ik ben nu eenmaal geen Jeffrey Herlings die vanaf dag één iedereen kan verslaan."

Calvin Vlaanderen, Gebben van Venrooy Yamaha Foto: Niek Fotografie

Je hebt nu een aflopend contract, is dat iets waar je veel mee bezig bent nu? Zorgen dat de resultaten snel komen, zodat je jezelf in the picture rijdt?

"Daar maak ik me absoluut geen zorgen om. Ik weet dat ik volgend jaar ergens terecht kan. Ik weet nog niet waar, maar ik heb een plekje volgend jaar."

Afgelopen seizoen was het lang onduidelijk waar je terecht zou komen en bij welk team. Er waren ook geruchten dat je naar Amerika zou gaan, hoe zat dat precies? En is dat nog steeds iets dat je ambieert?

"Ik denk dat dat niet echt meer een optie is. Ik was vorig seizoen inderdaad wel erg dichtbij. Ik had contact met Troy Lee Designs KTM daar voor een 250cc-zitje. Dan had ik ook Supercross gereden, maar dat bleek uiteindelijk de dealbreaker. Ze vroegen hoe mijn supercross-ervaring was. Ik had alleen een paar rondjes in Lelystad gereden op de supercross baan daar en dat is het. Dat is waarschijnlijk waarom ze iemand anders hebben gekozen. Ik vond dat wel heel jammer, want als ze mij een aanbod hadden gedaan, dan was ik daar denk ik wel op ingegaan. Maar ja, uiteindelijk is supercross gewoon het belangrijkste daar. Dat is vele malen groter dan de outdoor motorcross races."

Het valt me op dat je andere sporters zoals de Zuid-Afrikaanse MotoGP-rijder Brad Binder en de Amerikaanse motorcrosser Adam Cianciarulo feliciteert in je Instagram Stories. Zijn dat mensen waar je veel contact mee hebt?

"Ik heb weleens met Binder gesproken over social media. Hij crost ook een beetje. Adam en ik hebben wel eens tegen elkaar geracet in Charlotte. Sindsdien houden we een beetje contact. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ik bewonder hem best wel, net als andere jongens in Amerika. Het is ook goed om een Zuid-Afrikaan het zo goed te zien doen in de MotoGP. Een Zuid-Arikaanse vlag doet me nog steeds wel wat. Als er crossers daar vandaan deze kant op komen, wil ik ze ook altijd helpen."

In het verleden was er natuurlijk wat gedoe met de Zuid-Afrikaanse motorsportbond, maar dat heeft je band met het land dus niet veranderd?

"Het gedoe met de federatie destijds heeft niets veranderd aan mijn band met het land. Ik heb niets met de federatie, maar nog wel met de mensen daar en het land."