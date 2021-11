Honda baalt van straf Gajser: "Moeilijk te accepteren"

"Ik ben erg teleurgesteld", liet Gajser na afloop optekenen in het persbericht van zijn werkgever. Volgens Gajser was er weinig dat hij had kunnen doen om het afsteken van de baan te voorkomen. "Ik werd geraakt door een andere rijder, waardoor ik van de baan afging. De baan is dusdanig neergelegd dat er geen veiligere manier was om terug het circuit op te rijden."

De reglementen stellen dat bij een dusdanige overtreding de coureur in kwestie het aantal plaatsen dat hij met zijn actie goedmaakt plus één wordt teruggezet. Afgaande op die regel, heeft de FIM dus geconcludeerd dat Gajser vier plaatsen heeft ingehaald, wat hij zelf bestrijdt. "Ik geloof dat ik net buiten de top-vijf reed toen ik de baan uit kwam en op een vergelijkbare positie invoegde", uit de beelden valt op te maken dat Gajser op plaats vijf terugkwam. "In mijn ogen heb ik er geen voordeel bij gehad."

Bij de finish wachtte echter een frustrerende mededeling voor de rijder die tot die race nog op de tweede plek in de titelstrijd lag. Gajser finishte als derde. "Toen vertelden ze me dat ik vijf plekken naar achter werd gezet. Het is natuurlijk niet fijn om terug te moeten komen in de titelstrijd van zo'n achterstand, als alles daarvoor zo dicht bij elkaar lag. Ik heb echter geprobeerd om mezelf op te rapen en zo goed mogelijk de tweede race te rijden."

Opnieuw werd Gajser derde, waardoor zijn achterstand inmiddels vijftien punten is in de WK-strijd. "Er is nog één ronde te gaan, dus ik geef het niet op. Er kan nog altijd van alles gebeuren", concludeerde hij strijdbaar.

Ook teambaas Marcus Pereira de Freitas verbaasde zich over de straf. "Wij hebben het gevoel dat hij de baan op een vergelijkbare positie in ging ten opzichte van het moment dat hij eraf schoot. Helaas is hij met vijf plekken bestraft en dat heeft grote invloed in de titelstrijd. Dit is moeilijk voor ons om te accepteren."