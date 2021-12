Herlings' teambaas Gruebel: "Ruzies ook veroorzaakt door compact seizoen"

2021 was niet alleen een strijd tussen drie titanen op de baan, maar ook drie grote merken: KTM, Kawasaki en Honda. We weten dat het voor de betrokken rijders - Herlings, Gajser en Febvre - enorm zwaar is geweest dit seizoen, maar hoe is dat eigenlijk voor de teams geweest?

“We weten echt wel hoe het is om met gevechten om te gaan. We hebben echt wel gevechten gehad in het verleden, maar niet drie rijders die zo dicht bij elkaar stonden. Het heftigste moment was eigenlijk toen Jeffrey de voorsprong verloor aan het einde van het seizoen. Hij stond voor, voor de wedstrijd in Arco, dat zag er heel goed uit. Dan met één startcrash, en een rijder die over zijn motor heen rijdt, ben je weer terug bij af. Toen begonnen de zenuwen en de spanning echt wel een rol te spelen.”

Hadden jullie het gevoel dat het kampioenschap toen eigenlijk weer opnieuw begon?

“Het is niet alleen een grote klap voor Jeffrey en het team, maar de andere rijders krijgen ook weer nieuwe energie. Opeens stond hij weer binnen schootsafstand en is het spel weer op de wagen.”

Toen Jeffrey de eerste wedstrijd in Trentino won, voor die crash die u net noemde, stond hij 24 punten voor. Ik dacht zelf dat het gedaan was. Dan moet het een enorme klap zijn geweest. Maakt alles wat hij meegemaakt heeft, dit niet een heel speciaal seizoen?

“Je moet niet vergeten dat hij nog meestreed om de titel, terwijl hij vier manches heeft gemist. Noem het pech, of geeft het een andere naam: het is iets en hoort er soms helaas wel bij in deze sport en het is weer hem die het overkomt. Natuurlijk had het ook na de laatste wedstrijd in Trentino over kunnen zijn met zijn crashes. Vooral met die tweede had het in een klap over kunnen zijn.”

Dat moet wel het moment zijn geweest waarop u zich het meeste zorgen heeft gemaakt over de wereldtitel, of had u gelijk door dat het goedkwam?

"Als je valt met de motor, zo hoog en zo snel. Ik was vooral blij dat hij gelijk in beweging kwam. Maar ik was ook niet verrast geweest als de motor kapot was gegaan, want die ging twee of drie keer over de kop. Als er ook maar een hendel af ligt of een radiator, is dat normaal bij zo'n impact, maar dan is het ook klaar. Het is ook maar een motor. Daar kun je niet mee gaan gooien."

Mij valt op dat Herlings zich heel goed en snel over tegenslagen heen kan zetten, dat is ook wel eens anders geweest. Hoeveel anders is Jeffrey sinds zijn laatste wereldtitel, in 2018, volgens u?

“Hij heeft vooral meer geduld, gelukkig. Anders waren er wel meer problemen geweest dit seizoen. Hij heeft wel van zijn fouten geleerd, maar als er adrenaline aan te pas komt, als hij gefrustreerd raakt, kan hij nog steeds ontketend worden. Dan kan hij nog altijd een beetje te agressief zijn. Door de crashes aan het einde heeft hij het zichzelf een stuk moeilijker gemaakt dan nodig, maar vijf jaar geleden was het heel anders gelopen.”

Er waren best wat strubbelingen onderweg, ook onder teamgenoten. Nu is dat niet uniek, maar dit jaar leek de situatie wel bijzonder explosief. Het leek soms wel een soort snelkookpan. Wat is daarvoor volgens u de grootste reden?

“Het jaar is in mijn ogen veel te compact. Er kan teveel gebeuren in korte tijd en dat blijft dan veel meer hangen. Mensen maken altijd fouten. En normaal gesproken moeten ze een beetje kunnen afkoelen tussendoor. Dat gebeurde niet door de compacte kalender. Daarom baal ik van zo’n gecomprimeerd seizoen. Dat eist zijn tol. Ook kleine blessures: rijders gaan gekwetst rondrijden omdat ze geen wedstrijden willen missen en geen tijd hebben om te herstellen.”

Toen Jeffrey in Oss geblesseerd raakte, is de wereldtitel überhaupt daarna nog door uw hoofd geschoten? Had u verwacht dat hij in Lommel kon terugkeren? In mijn ogen is dat één van de meest historische wedstrijden ooit.

“Wij wisten in eerste instantie niet direct niet hoe erg het was. Hij heeft het ook eerder meegemaakt, maar toen kostte het veel meer tijd dan nu. Als dat nu weer het geval was geweest, was het een ander verhaal. We moesten de scans zien de ernst in te kunnen zien. Maar we weten ook hoe sterk hij is en hoe hij met pijn omgaat. Hij zal nooit gaan lopen huilen. Dat is een enorme kwaliteit als kampioen. Anders had ik nooit verwacht dat hij terug zou komen in Lommel. Dat was een ongelofelijke race. Dat redde het kampioenschap. Anders was het klaar geweest!”