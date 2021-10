Herlings wint in Spanje: “Begon te voorzichtig in eerste manche”

De hard pack-omloop van Intu Xanadú-Arroyomolinos was op papier gunstiger voor zijn rivalen in het kampioenschap, maar Herlings hield zich goed staande. In de eerste manche liet hij zich aftroeven bij de start waardoor hij in de achtervolging moest. Het leverde hem uiteindelijk nog een derde plek op. Het was een van de weinige kritiekpunten op zijn races van zondag.

“De kwalificatie was sterk en de start in de eerste manche was ook niet slecht, maar ik was gewoon te voorzichtig", begon Herlings zelfkritisch. "Ik reed als een oma! Ik stoomde op naar de tiende plaats, maar een goede start is tegenwoordig noodzaak omdat de eerste zeven of acht coureurs zo verschrikkelijk snel zijn. Als ze de goede lijnen vinden, is het ook nog eens heel moeilijk om ze in te halen. Het heeft me wat tijd gekost om dat voor elkaar te krijgen. De eerste vijftien minuten waren een drama, daarna werd het beter. Ik kwam helemaal terug en reed het gat naar de leiders dicht.”

Met terugwerkende kracht werd duidelijk dat Herlings daar de basis voor de dagzege legde. In de tweede manche liet Herlings zich niet kisten in de eerste bochten en zat hij er gelijk goed bij: “De start was gewoon veel beter”, aldus Herlings. “Tim [Gajser] maakte een fout en zo kon ik naar de tweede stek. Jorge [Prado] was een stuk moeilijker om in te halen, hij reed goede lijnen. Zodra het lukte was ik snel genoeg om weg te rijden en de wedstrijd te controleren. Het was goed. Ik kijk uit naar de volgende race, op die baan is het rechte stuk richting de eerste bocht wat korter”, sloot Herlings met een knipoog af.

In het kampioenschap heeft Herlings zijn voorsprong op Romain Febvre verdubbeld. De marge is nu twaalf punten, regerend kampioen Tim Gajser volgt op vijftien punten achterstand. Volgend weekend gaat het WK motorcross verder met de Grand Prix van Trentino.