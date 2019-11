Herlings plant voorbereidingswedstrijden voor 2020

De laatste jaren zijn de Hawkstone International en de Franse wedstrijd vaste waardes in de voorbereiding van Herlings. In 2019 moest hij uiteindelijk afzeggen door een zware blessure aan zijn voet.

Beide motorclubs maakten de komst van Herlings via sociale media bekend. Tijdens de wedstrijd in Frankrijk op 16 februari start in ieder geval ook thuisrijder Gautier Paulin. In 2018 won Herlings voor Clement Desalle en Max Anstie.

Een week eerder gaat Herlings voor een nieuwe zege in Hawkstone. In 2018, in de sneeuw, versloeg Herlings onder andere Glenn Coldenhoff, die toen tweede werd. Destijds was Paulin ook in Hawkstone en werd derde.

De organisator van de Hawkstone International spreekt van een mooi succes. “We zijn heel blij dat Jeffrey bevestigd heeft naar onze wedstrijd te komen. Als je gaat plannen wil je altijd de beste rijders ter wereld aan de start hebben en naar mijn mening hebben we nu de snelste!”

Normaliter loopt Herlings’ route in het voorseizoen via Hawkstone, Lacapelle Marival en een Italiaanse wedstrijd, dit jaar lijkt daarvoor geen plaats in de agenda. Herlings liet eerder al weten niet te agressief van start te willen gaan in 2020. Het MXGP-seizoen start in Matterley Basin op 1 maart.