Herlings pakt pole en ziet concurrenten fouten maken

Herlings voerde de tijdenlijst vanaf de start van de sessie aan. Hoewel het vooraan erg close bleef, was er niemand die aan zijn tijd kan tippen. Jeremy Seewer noteerde voor Jorge Prado knap de tweede tijd. Romain Febvre werd vierde op een kleine halve seconde.

De Fransman zette in de absolute slotfase nog aan, maar kwam niet in de buurt van de pole. Bovendien kwam er op de tijdenlijst een mededeling te staan dat de Kawasaki-rijder in aanmerking kwam voor een straf. Het leek erop alsof hij stilstond na het uitrijden van de pitstraat, om een gat te vinden. Of er een straf komt, is nog niet duidelijk bij het verschijnen van dit artikel.

Alessandro Lupino noteerde knap de vijfde tijd voor Tim Gajser, die in de slotfase op Kevin Strijbos stuitte. De Belg zag de regerend wereldkampioen niet aankomen en die knalde daardoor met zijn Honda op de veteraan. De Sloveen reageerde gefrustreerd met wilde handgebaren.

Thomas Kjer Olsen werd zevende voor Glenn Coldenhoff en Pauls Jonass. Tony Cairoli maakte de top-tien compleet. Brian Bogers mist de laatste wedstrijd in het idyllische Trentino door ziekte.

Hoewel de startpositie in Arco di Trento vaak niet doorslaggevend is voor het resultaat, zal de pole Herlings ongetwijfeld vertrouwen geven voor de wedstrijd. De WK-leider staat één puntje voor op Febvre en drie op Gajser.

Uitslag kwalificatie MXGP van Garda

MX2-pole prooi voor Geerts

In de opstapklasse was het Jago Geerts die de pole pakte voor Mikkel Haarup. René Hofer maakte de verrassende top-drie compleet. WK-leider Maxime Renaux en regerend kampioen Tom Vialle reden respectievelijk de vierde en zesde tijd. Kay de Wolf was op de achtste plaats de beste, en enige, Nederlander.