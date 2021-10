Herlings op pole voor midweekse Grand Prix in Pietramurata

Herlings, zondag al winnaar van de Grand Prix van Trentino op hetzelfde circuit, reed halverwege de kwalificatie de snelste tijd van de sessie. Met een 1.38.408 was hij ruim vier tienden sneller en geen van de concurrenten kwam nog aan die tijd. Honda-coureur Tim Gajser maakte nog de beste kans met een late aanval, maar de Sloveen kwam er niet aan te pas. Good old Tony Cairoli kwam tot de derde tijd in de kwalificatie, maar gaf al acht tienden toe op Herlings.

Romain Febvre, de tweede uit de WK-stand, eindigde als vierde voor Yamaha-coureur Jeremy Seewer. Jorge Prado werd zesde voor Thomas Kjer Olsen en Mathys Boisrame. Pauls Jonass kwam er ook niet echt aan te pas, hij werd negende en was daarmee de eerste GasGas-rijder. Arnaud Tonus maakte de top-tien compleet.

Brian Bogers kwalificeerde zich als twaalfde terwijl Glenn Coldenhoff een beetje tegenviel. De nummer twee van het afgelopen Grand Prix-weekend kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende tijd. Zijn startpositie is daarmee niet gunstig voor de eerste manche.

MX2: Fernandez klopt Geerts in de slotfase

In MX2 start de Spaanse belofte Ruben Fernandez woensdagmiddag van pole-position. Hij was in de absolute slotfase van de kwalificatie nipt sneller dan Jago Geerts. Maxime Renaux eindigde als derde. Kay de Wolf kwam tot de twaalfde tijd.

De MX2-race begint woensdagmiddag om 12.15 uur met om 13.15 uur de start van de eerste MXGP-manche.