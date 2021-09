Herlings na 93ste GP-zege: “Dit was een cadeau”

Herlings zette Kawasaki-rijder Romain Febvre woensdag in de eerste manche van de GP van Afyon dermate onder druk dat de Fransman bezweek. Febvre kwam in de laatste ronde ten val en gaf de overwinning uit handen. Herlings profiteerde en schreef 25 punten bij, maar moest in de tweede manche flink aan de bak. Vooral over zijn starts was Herlings erg te spreken. Eerder op de dag scoorde hij pole-position, waardoor hij bij de start iets in het voordeel was.

“Ik begon sterk aan de dag met pole-position en dat was heel belangrijk. Je moet hier idealiter aan de binnenkant starten, zeker tegen Jorge”, vertelde Herlings. “De eerste race was goed, vooral heel druk. Ik kon niet echt aanvallen omdat [Tim] Gajser achter me zat en ik m’n lijn moest verdedigen terwijl ik wel iets sneller was dan Romain [Febvre]. Het was heel lastig om een passeerbeweging te maken. Ik kon tot de laatste ronde op de tweede plek blijven zitten en toen maakte Romain een fout. Daardoor kreeg ik de overwinning in de schoot geworpen. Dat was een cadeautje.”

De tweede manche was zo mogelijk nog lastiger voor de coureurs. Op de harde baan was het lastig inhalen en was het vooral wachten op de foutjes van een ander. Herlings bewaarde zijn geduld in de strijd met Prado, maar moest erkennen dat regerend wereldkampioen Gajser sneller was. “In de tweede manche zocht ik naar de goede lijnen, maar opnieuw moest ik het aanvallen en verdedigen combineren met Jorge en Tim”, vervolgde Herlings. “Tim was sneller in de tweede manche en ik had moeite met het vinden van grip. De baan werd harder en gladder, ik had een paar momentjes en besloot genoegen te nemen met de tweede plaats om zo het risico te vermijden. Ik wist dat ik de Grand Prix-overwinning had, mijn 93ste al. Het was een goede dag en de beide races waren uitstekend voor mij. Mijn dank gaat uit naar Red Bull KTM voor de goede motor.”

In het WK-klassement is het behoorlijk spannend. Gajser staat op 355 punten voor Romain Febvre (327) en Tony Cairoli (326). Daarachter volgt Herlings op 321 punten. Prado verloor wat plekken door een valpartij vroeg in de eerste manche.